Naukowcy ostrzegają przed niebezpieczeństwami związanymi z jedzeniem jajek na śniadanie

Jajka to smaczny i pożywny pokarm, który zawiera dużo białka, witamin i minerałów. Eksperci z Harvard University School of Public Health ostrzegają jednak, że nadmierne objadanie się potrawami jajecznymi może mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie.

Wideo dnia

Według badania, w którym przez 34 lata wzięło udział 215 000 kobiet i mężczyzn, spożywanie dwóch jajek dziennie zwiększa ryzyko rozwoju chorób układu krążenia o 18%. Wynika to z faktu, że żółtko jaja zawiera znaczną ilość cholesterolu, którego nadmiar we krwi może prowadzić do miażdżycy, pisze CNN.

Czytaj także: Czy to prawda, że kawa bezkofeinowa nie zawiera kofeiny

Eksperci zalecają spożywanie nie więcej niż jednego jajka dziennie, a osoby z cukrzycą typu 2 i chorobami układu krążenia powinny jeść nie więcej niż jedno jajko co dwa dni.

Należy również pamiętać, że zbyt częste spożywanie jajek może mieć negatywny wpływ na pracę nerek, wątroby lub trzustki. Dlatego osoby z chorobami tych narządów powinny ograniczyć spożycie jajek.

Pacjenci z nadwagą i nadciśnieniem również powinni unikać spożywania jajek. Jeśli naprawdę chcesz, lekarze zalecają spożywanie wyłącznie białek.

Tak więc jajka są zdrowym produktem, ale ważne jest, aby jeść je z umiarem.

Wcześniej naukowcy rozpoznali niebezpieczeństwa związane z lekami odchudzającymi.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!