Badanie potwierdza, że picie dużych ilości kawy może mieć pozytywny wpływ na funkcjonowanie mózgu. Naukowcy przebadali mózgi ponad 2000 osób w wieku od 45 do 74 lat, porównując cztery grupy osób pod względem liczby filiżanek kawy wypijanych dziennie.

Wyniki badania wykazały, że ci, którzy spożywali 3-4 filiżanki kawy dziennie, mieli najsilniejszą strukturę mózgu, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak grubość kory mózgowej, która jest zwykle związana z wyższą inteligencją, pisze Mindbodygreen.

Były tylko 4 grupy badanych:

Mniej niż 1 filiżanka kawy dziennie; 1-2 filiżanki kawy dziennie; 3-4 filiżanki kawy dziennie; 5-6 filiżanek kawy dziennie.

To uzupełnia istniejące dowody na to, że kawa promuje ogólny stan zdrowia i funkcjonowanie mózgu. Kawa jest już znana ze swojej zdolności do spowalniania spadku zdolności poznawczych i może zmniejszać ryzyko rozwoju chorób Parkinsona i Alzheimera.

Inne badania wykazały, że kawa pomaga zmniejszyć częstość występowania chorób układu krążenia, raka, a także chorób neurologicznych, metabolicznych i wątroby.

"Wyniki sugerują, że 3-4 filiżanki kawy dziennie mogą być optymalne dla zachowania ważnej struktury mózgu, poprawy funkcji poznawczych i ogólnej aktywności mózgu" - podsumowano badanie.

