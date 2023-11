Naukowcy wyjaśniają, czy włosy mogą siwieć z dnia na dzień

Naturalny kolor włosów zależy głównie od dwóch rodzajów pigmentu melaniny wytwarzanego przez komórki zwane melanocytami w mieszkach włosowych.

Jest to eumelanina, która nadaje włosom czarny lub brązowy kolor, oraz feomelanina, która nadaje włosom żółto-czerwony odcień. Rozmieszczenie i stosunek tych pigmentów określa dokładny kolor włosów, podczas gdy brak melaniny prowadzi do białych lub siwych włosów, wyjaśnili eksperci w Science Notes.

Podczas cyklu wzrostu włosa melanocyty wstrzykują pigment do keratynocytów, komórek wytwarzających keratynę, białko tworzące strukturę włosa. Z biegiem czasu melanocyty mogą stać się mniej aktywne lub obumrzeć, zmniejszając lub całkowicie zatrzymując produkcję melaniny, co prowadzi do siwienia.

Jednak czas siwienia nie jest taki sam dla wszystkich. Na proces ten wpływa wiele czynników, w tym genetyka, warunki środowiskowe, dieta, choroby i leki oraz stres.

Czy włosy mogą siwieć z dnia na dzień?

Istnieje związek między stresem a siwymi włosami, ale pomysł, że włosy mogą stać się siwe z dnia na dzień jest bardziej mitem niż rzeczywistością. Częściej ekstremalne wydarzenia zmieniają kolor włosów w ciągu kilku dni lub miesięcy.

Biologiczne podstawy tego zjawiska zostały ujawnione w badaniu opublikowanym w 2020 roku. Naukowcy odkryli, że stres aktywuje współczulny układ nerwowy (nasz system reakcji "walcz lub uciekaj"), co powoduje trwałe uszkodzenie komórek wytwarzających pigment w mieszkach włosowych.

Powodem, dla którego stres nie może powodować siwienia włosów z dnia na dzień, jest sposób ich wzrostu. Kolor włosa jest określany w mieszku włosowym, zanim włos wyrośnie i stanie się widoczny. Gdy pasmo włosów wyrośnie ze skóry głowy, jego kolor nie może zostać zmieniony. Dlatego nagła lub szybka zmiana koloru włosów nie jest możliwa, ponieważ wymaga wypadnięcia wszystkich włosów i zastąpienia ich nowymi siwymi włosami, co jest długim procesem.

Zjawisko, w którym ludzie dostrzegają szybką zmianę w siwe włosy, często w okresach stresu, jest zwykle związane ze stanem zwanym telogen effluvium. Stan ten powoduje wypadanie głównie ciemniejszych (starszych) włosów, pozostawiając siwe lub białe włosy i sprawiając wrażenie nagłego siwienia. Kiedy włosy, które wypadły, odrastają, mogą być siwe lub w oryginalnym kolorze.

