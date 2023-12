Naukowcy odkryli, że ludzie żyjący na łonie natury starzeją się wolniej na poziomie komórkowym

Otaczanie się naturą nie tylko tworzy atmosferę, która jest magiczna dla naszej duszy, ale badania wykazały, że możemy czuć się młodziej i cieszyć się licznymi korzyściami zdrowotnymi - od poprawy zdrowia psychicznego po zdrowie serca i układu odpornościowego. Niektórzy lekarze zalecają nawet naturę jako metodę terapeutyczną.

Nowe badanie może rzucić nieco światła na to, co wyjaśnia te korzyści: ludzie, którzy mieszkają na obszarach bogatych w zieleń, mają tendencję do młodszego wieku biologicznego, pisze Science Alert.

Aaron Hipp, ekolog społeczny z North Carolina State University, wyjaśnia: "Badanie to było próbą obiektywnej oceny korzystnego wpływu terenów zielonych na poziomie komórkowym i określenia, w jakim stopniu mogą one zrównoważyć szkodliwe wpływy środowiska".

W badaniu, które objęło 7 827 osób i zbadało ich otoczenie, naukowcy odkryli, że ludzie mieszkający w parkach, ogrodach i terenach zielonych mieli dłuższe telomery, region w sekwencjach DNA, który jest powiązany z długowiecznością.

Aaron Hipp wyjaśnia, że obserwacja ta pozostaje prawdziwa niezależnie od rasy, statusu ekonomicznego, a nawet wyborów stylu życia, takich jak palenie tytoniu czy spożywanie alkoholu.

Telomery to specyficzne odcinki DNA, które znajdują się na końcach każdego z naszych 46 chromosomów, chroniąc cząsteczkę genetyczną przed rozplątaniem, podobnie jak plastikowe końcówki sznurowadeł.

Każdy podział komórki powoduje skrócenie telomerów, a gdy stają się one zbyt krótkie, komórka traci zdolność do dzielenia swojego materiału genetycznego, co prowadzi do jej śmierci.

"Telomery są ważnymi wskaźnikami wieku biologicznego i stopnia starzenia się komórek. Wiele czynników, takich jak stres, może wpływać na szybkość starzenia się telomerów" - mówi Scott Ogletree, analityk geoprzestrzenny z Uniwersytetu w Edynburgu.

Tereny zielone są znane ze swojej zdolności do zmniejszania stresu, pomagając chronić nas i izolować od środowiska, sprawiając, że nasze otoczenie jest o kilka stopni chłodniejsze podczas letnich fal upałów. Zmniejszają również hałas i zanieczyszczenie powietrza.

Tereny zielone promują również aktywność fizyczną, interakcje społeczne i wiążą się z niższym ryzykiem przestępczości.

Jednak pomimo tych potężnych korzyści, naukowcy zwracają uwagę, że są one obserwowane tylko do pewnego stopnia. Gdy weźmie się pod uwagę czynniki ryzyka, takie jak zanieczyszczenie powietrza, korzystny wpływ terenów zielonych zanika.

Badanie podkreśla również wpływ nierówności rasowych na ograniczenie dostępu do terenów zielonych. Uczestnicy badania, którzy mieszkali na terenach zielonych, byli zazwyczaj rasy białej, nielatynoskiej, a obszary te charakteryzowały się mniejszą różnorodnością rasową i etniczną.

Badanie wskazuje również, że korzyści płynące z terenów zielonych mogą być mniej wyraźne wśród kobiet, co sugeruje, że dodatkowe zagrożenia lub stres społeczny mogą mieć większy wpływ na długość telomerów.

Naukowcy uważają, że stres spowodowany innymi czynnikami może negatywnie wpływać na telomery, przewyższając korzystny wpływ terenów zielonych.

"Tereny zielone są niezwykle cennym zasobem dla naszych społeczności, ale nie mogą same rozwiązać kwestii rasizmu systemowego, segregacji ekonomicznej i sprawiedliwości środowiskowej. Badanie to potwierdza, że tworzenie i ochrona terenów zielonych w naszym społeczeństwie jest ważna, ale kluczowe jest również zajęcie się kwestiami rasizmu systemowego i sprawiedliwości środowiskowej" - mówi Hipp.

Nawet jeśli w Twojej okolicy nie ma terenów zielonych, każdy z nas może znaleźć sposób na ponowne połączenie się z naturą - nawet jeśli jest to tylko obserwacja życia owadów wokół domu lub zorganizowanie mini-ogrodu na balkonie.

