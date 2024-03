Wielkość starożytnej cywilizacji, która pojawiła się w Mezopotamii w okresie od 2334 do 2218 r. p.n.e. za panowania legendarnego Sargona Wielkiego, zmieniła bieg wydarzeń historycznych w regionie. Przed przybyciem Sargona terytorium to było podzielone na oddzielne miasta-państwa, które istniały niezależnie od siebie. To właśnie Sargon zjednoczył je pod jednym sztandarem, doprowadzając je do stołu negocjacyjnego. Czyn ten nie tylko unieśmiertelnił imię Sargona w kronikach, ale także stał się przykładem dla kolejnych imperiów, pokazując drogę do zjednoczenia różnych regionów. Informuje o tym serwis IFL.Science.

Wideo dnia

Dokładna lokalizacja stolicy Imperium Akadyjskiego, miasta Akkad, wciąż pozostaje tajemnicą dla historyków i archeologów. Uważa się, że znajdowało się ono wzdłuż rzeki Eufrat, ale jego konkretna lokalizacja jest przedmiotem debaty naukowej. Pomimo niepewności w tej kwestii, wpływ Akkadu był niezaprzeczalny. Imperium Sargona rozciągało się od Zatoki Perskiej po Morze Śródziemne, być może nawet docierając do Krety. Państwo to przyniosło złoty wiek handlu, sztuki, nauki i wprowadziło perłę innowacji - pierwszy na świecie system pocztowy, w którym wiadomości były wysyłane na glinianych tabliczkach owiniętych warstwą gliny.

W sercu imperium stał Sargon, przywódca, który cenił lojalność. Mianował on pełnomocników na kluczowe stanowiska, w tym swoją córkę Enkheduannę, która przeszła do historii jako pierwszy znany autor światowej literatury. Panowanie Sargona trwało 56 lat, a jego następcy kontynuowali rozbudowę imperium pomimo buntów i wewnętrznych sporów. Jednym z najwybitniejszych władców był wnuk Sargona, Naram-Sin, znany ze swoich zwycięstw militarnych, ale jego duma, według legendy, rozgniewała bogów i stała się zwiastunem upadku całego imperium.

Czytaj także: Wioska, która zniknęła z nieznanych przyczyn 500 lat temu, została odnaleziona w Anglii

Badania sugerują jednak, że prawdziwym powodem upadku Imperium Akadyjskiego mogły być zmiany klimatyczne - starożytny kryzys środowiskowy, który prawdopodobnie spowodował głód, zakłócając szlaki handlowe i podkopując fundamenty imperium. W rezultacie Akkadowi trudno było oprzeć się buntom i inwazjom. Ostatni władcy, Dudu i Shu-Turel, widzieli, jak ich wpływy słabną, a niegdyś wielkie miasto znika z kart historii, pozostawiając po sobie dziedzictwo jedności, innowacji i przypomnienia o potędze natury.

Dla przypomnienia, naukowcy odkryli, jakie choroby zabiły tysiące ludzi w epoce neolitu.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!