Naukowcy z Węgier i Stanów Zjednoczonych odkryli, że psy mają zdolności poznawcze, których wcześniej im nie przypisywano. Eksperyment, prowadzony przez zespół badaczy z Uniwersytetu Eötvös Loránd w Budapeszcie, zbadał reakcje mózgu 27 psów na znane i nieznane słowa. Właściciele psów wypowiadali frazę "Charlie, patrz, piłka!" trzymając zabawkę. Czasami zabawka pasowała do słowa, a czasami nie.

Wideo dnia

Badanie, opublikowane w czasopiśmie Science New, sugeruje, że psy nie tylko rozumieją słowa, ale mogą również tworzyć koncepcje mentalne i doświadczać zaskoczenia.

Korzystając z elektrod przymocowanych do głów psów, naukowcy odkryli, że psy reagowały zaskoczeniem, gdy widziały nieoczekiwaną zabawkę. Reakcja ta, znana jako efekt N400, była wcześniej obserwowana tylko u ludzi.

Ellen Lau, neuronaukowiec z University of Maryland, wyjaśnia: "To badanie zapewnia nowy wgląd w to, jak zwierzęta postrzegają język. Poprzednie badania wskazywały, że psy rozumieją słowa, ale to oferuje głębsze zrozumienie ich zdolności poznawczych".

Przeczytaj także: Naukowcy twierdzą, które ptaki organizują pogrzeby dla zmarłych krewnych

Wyniki badania sugerują, że psy mają bardziej zaawansowany poziom rozumienia ludzkiego języka niż wcześniej sądzono. Ich zdolność do tworzenia pojęć mentalnych i doświadczania zaskoczenia sugeruje, że rozumieją więcej niż tylko słowa i mogą wykorzystywać te informacje do przewidywania i oczekiwania.

Badanie to otwiera drzwi do dalszych badań nad zdolnościami poznawczymi psów i innych zwierząt. Być może pewnego dnia będziemy w stanie lepiej komunikować się z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi i zrozumieć ich myśli i uczucia.

Przypominamy, że działalność człowieka może doprowadzić do całkowitego wyginięcia srok.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!