Trzy fryzury dla kobiet 40+, które natychmiast odmładzają (zdjęcia)

Fryzury mogą być różnorodne i wahać się od krótkich do długich, od klasycznych po nowoczesne. Eksperci twierdzą, że ważne jest, aby kobiety w dojrzałym wieku wybierały fryzury, które pasują nie tylko do ich wieku, ale także do ich stylu i typu twarzy.

Wideo dnia

Znani fryzjerzy i styliści w komentarzu dla SheFinds wymienili rodzaje fryzur, które mogą odmłodzić ich właścicielki i podkreślić najlepsze cechy ich wyglądu.

Czytaj także: Styliści wymienili fryzury, które "odejmą ci lat": zdjęcia

Warstwowy bob z przedziałkiem z boku

Stylistka Hanima Abdullah poleca tę fryzurę kobietom o cienkich włosach. Zauważa, że fryzura ta doda włosom objętości. Głęboki przedziałek z boku w stylu "Old Hollywood" pozwoli na dowolne przełożenie włosów z jednej strony na drugą.

"Ta sztuczka jest również świetna do ukrywania oznak przerzedzenia na czubku głowy, gdzie wiele kobiet zauważa przerzedzenie i wypadanie włosów" - dodaje.

Falowany bob z cienką grzywką

Ta fryzura jest bardziej odpowiednia dla kobiet o falowanych lub kręconych włosach.

Według profesjonalnego fryzjera Roda Galvao, ta fryzura jest jedną z najbardziej uniwersalnych. "Kształt jest bardziej prostokątny lub kwadratowy, z bardzo wyraźnym liniowym wzorem, który nadaje bardziej nowoczesny i wyrafinowany wygląd w minimalistycznym stylu" - wyjaśnia ekspert.

Asymetryczny prosty bob

Ta fryzura jest dla tych, którzy mają cienkie włosy z przedziałkiem pośrodku i potrzebują dodać im objętości. Stylista Abdullah sugeruje wybór "dramatycznego przedziałka z boku, przypominającego glamour starego Hollywood". "Asymetryczne cięcie może pomóc stworzyć ruch" - wyjaśnił ekspert.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!