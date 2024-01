Telewizor w sypialni: dlaczego nie jest to najlepszy pomysł

Oglądanie telewizji przed snem może utrudnić zasypianie i sprawić, że sen będzie mniej spokojny. Eksperci twierdzą, że telewizja nie ma w ogóle miejsca w sypialni.

Vikas Jain, MD, adiunkt kliniczny medycyny snu na Stanford University School of Medicine, powiedział Health, że oglądanie telewizji przed snem zwiększa aktywność mózgu. Oznacza to, że telewizja może zakłócać zdolność mózgu do pełnego relaksu i wejścia w stan snu.

Ponadto światło z telewizora może zakłócać produkcję melatoniny, hormonu regulującego sen. Melatonina jest produkowana w ciemności, więc jasne światło z telewizora może utrudniać zasypianie.

Eksperci zalecają unikanie oglądania telewizji przed snem, jeśli chcesz dobrze się wyspać. Zamiast tego zalecają wykonywanie uspokajających czynności, takich jak czytanie lub słuchanie relaksującej muzyki.

Przypominamy, że niektórzy eksperci zalecają trzymanie w sypialni pojemnika z obraną i posiekaną cebulą.

