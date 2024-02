BLOG

Wideo dnia

ŹRÓDŁO.

Nic dziwnego, że Ukraińcy sadzili kalinę, gdzie tylko mogli.

I nie bez powodu ta jagoda dojrzewa zimą: jest to jagoda, która powinna być preferowana w stosunku do wszystkich innych jagód w tym czasie.

Powinna być na naszym stole każdego dnia, a po niej wszystkie inne.

Wyjaśnię dlaczego. Każda jagoda jest wypełniona tak wieloma cennymi substancjami, że osoba, która ją spożywa, leczy całe swoje ciało, wszystkie narządy i układy.

To właśnie zimą, kiedy jest mało światła, a słońce jest prawie niewidoczne za chmurami, kiedy spędzasz więcej czasu w pomieszczeniach, mniej się ruszasz, mniej jesz naprawdę świeżych warzyw i ziół, i to właśnie o tej porze roku pogarsza się sen, znika energia, a wszystkie bóle i bóle stają się bardziej dotkliwe, które można odczuć lub zobaczyć dopiero w wynikach badań i USG (miażdżyca, insulinooporność, cukrzyca typu 2, upośledzone krwiotworzenie, skłonność do zakrzepów, zmiany w strukturze naczyń krwionośnych i włosowatych, nadciśnienie i wiele innych).

Zurbanizowani, przyzwyczajeni do warzyw z supermarketów, uwięzieni w plastiku, zapomnieliśmy o głosie naszej ojczystej ziemi, gdzie nasi przodkowie żyli przez wieki i przetrwali dzięki darom tej ziemi.

W przypadku kaliny wszystko jest logiczne, jej skład jest imponujący.

Zawiera dużo witaminy C, która jest niezbędna do funkcjonowania komórek odpornościowych, do wysokiej jakości budowy wszystkich naczyń krwionośnych, gęstej struktury śródbłonka, która zapobiega "kruchości", obrzękom, zapewnia dobre funkcjonowanie komórek mięśniowych i sprzyja dobremu funkcjonowaniu błon śluzowych. To właśnie zimą większość ludzi ma utajoną hipowitaminozę C.

Zawiera witaminę K, która sprawia, że naczynia krwionośne są gęste i zmniejsza ryzyko krwotoku. Niedobór tej witaminy występuje u osób pijących alkohol, osób ze stłuszczeniem wątroby i osób, które przyjmują lub przyjmowały antybiotyki.

Kalina zawiera dużo magnezu, selenu, cynku, ale przede wszystkim dużo niacyny, witaminy B3, która normalizuje poziom cholesterolu i ma pozytywny wpływ na różne formy dyslipidemii - świeżo zebrane jagody kaliny mogą zawierać do 1300 mg niacyny! Nawiasem mówiąc, niacyna jest uwzględniona w międzynarodowych protokołach leczenia miażdżycy.

Biorąc pod uwagę, że wszyscy ludzie mają miażdżycę, nawet dzieci, staje się jasne, że każdy dom powinien mieć kalinę.

Niacyna jest również antymutagenem, który zapobiega uszkodzeniom DNA (spiralnych nici tworzących geny) i rozwojowi nowotworów.

Aktywność białek młodości, sirtuin, które są związane z redukcją stresu oksydacyjnego w neuronach, zależy od zawartości niacyny w diecie.

Aktywność sirtuin wzrasta w obecności polifenoli, w które obfituje kalina.

Regularne spożywanie kaliny (co najmniej miesięczny "kurs") poprawia stan najmniejszych naczyń - naczyń włosowatych, które dostarczają tlen i składniki odżywcze do mózgu.

Kalina nie powinna być gotowana, tj. wywar z jej jagód, a jedynie podawana w postaci naparu.

Co więcej, należy używać nawet nasion i gałązek w kształcie serca.

Myję gałązki kaliny pod bieżącą wodą, wkładam je do blendera i zalewam gorącą wodą, ubijam, pozwalam parzyć przez co najmniej 5 minut, odcedzam i piję.

Jeśli nigdy nie używałeś kaliny, zacznij od pół szklanki.

Sok z kaliny świetnie nadaje się również do marynowania mięsa lub ryb, dodawania soku i jagód do sałatek - garbniki i kwasy organiczne poprawiają wchłanianie pokarmów białkowych i sprzyjają lepszemu trawieniu.

Ukraińcy kochają i celebrują kalinę nie bez powodu: jest to jeden z symboli naszej długowieczności i siły.

Jeśli więc zobaczysz babcię sprzedającą kalinę, nigdy nie przechodź obok niej obojętnie!