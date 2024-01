Porażka jest nieunikniona: dlaczego nie należy zaczynać ważnych rzeczy w poniedziałek

Poniedziałek to dzień, w którym wiele osób wyznacza sobie cele i zaczyna nowe rzeczy. Jednak według przesądów i racjonalnych argumentów nie jest to najlepszy dzień na takie przedsięwzięcia.

Niektórzy uważają, że w poniedziałek wpływ "pechowych" planet, takich jak Saturn, osiąga swój szczyt. Może to prowadzić do niepowodzenia nowych przedsięwzięć lub towarzyszyć im trudności. Zostało to zgłoszone przez Ukr.media.

Poniedziałek to dzień pokonywania przeszkód

Zgodnie z powszechnym przekonaniem, poniedziałek jest uważany za dzień, w którym natura buntuje się przeciwko nowym początkom. Dlatego rozpoczęcie projektów w tym dniu może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji.

Równoważenie energii

Niektórzy twierdzą, że poniedziałek to czas na zrównoważenie energii i przygotowanie się do tygodnia. Rozpoczynanie nowych rzeczy w tym dniu jest uważane za pochopną i niezrównoważoną decyzję, która może prowadzić do negatywnych konsekwencji.

"Zły" dzień

Inni ludzie uważają, że poniedziałkowa energia może sprawić, że start będzie mniej udany, a projekty bardziej podatne na negatywne siły. W tym dniu lepiej jest zamknąć wszystkie pilne sprawy i poświęcić czas na zrobienie czegoś nowego w swoim życiu.

Składnik emocjonalny

Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę komponent emocjonalny. Większość ludzi próbuje zmienić swoje życie w poniedziałki przez całe życie. Jednak ilu z nich osiąga to, czego chcą? Zdecydowanie powinieneś wziąć pod uwagę komponent emocjonalny i wybrać inny czas na nowe rzeczy, który wydaje się bardziej odpowiedni.

