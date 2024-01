Styliści pokazali buty, które będą istotne wiosną 2024 roku (zdjęcie)

Wiosna 2024 roku przyniesie świeżą falę ekscytujących trendów w modzie i obuwiu. Żegnając się z mroźnymi dniami zimy, witamy jasność i kreatywność obuwia na przyszły sezon.

Wideo dnia

Od maksymalistycznych zdobień po klasyczne mokasyny, krótki przegląd trendów obuwniczych, które będą modne wiosną 2024 roku, został ujawniony przez NewsBytesApp.

Przeczytaj także: Rzeczy, które dodają lat: jak nie wpaść w pułapkę źle dopasowanych ubrań

Maksymalistyczny ornament

Przygotuj się na zakup odważnych i ekstrawaganckich elementów. Moda na wiosnę 2024 to przede wszystkim maksymalistyczne zdobienia, w których buty pojawiają się w eksplozji kolorów i faktur. Od piór po inne luksusowe zdobienia - te buty zostały zaprojektowane tak, aby robić piorunujące wrażenie. Jeśli jesteś wystarczająco odważna, aby się nimi pochwalić, z pewnością przyciągniesz uwagę tłumu.

Metaliczne odcienie

Metaliczny trend będzie nadal świecić wiosną 2024 roku. Nie ogranicza się tylko do odzieży i akcesoriów; Twoje buty również mogą dołączyć do imprezy. Niezależnie od tego, czy są to metaliczne czółenka dla odrobiny elegancji, czy metaliczne baletki dla swobodnego, ale efektownego wyglądu, te połyskujące buty dodadzą blasku Twojemu zestawowi.

Klasyczne mokasyny

Dla tych, którzy skłaniają się ku bardziej wyrafinowanemu i ponadczasowemu wyglądowi, klasyczne loafersy powracają. Te wygodne buty, które pasują do wszystkiego, mogą natychmiast poprawić Twój wygląd, nawet jeśli kombinacje są proste, takie jak dżinsy i T-shirt lub spodnie i koszula. Dzięki swojemu stylowemu urokowi i wszechstronności są one obowiązkowym elementem garderoby modowej na wiosnę 2024 roku.

Sandały z płaską podeszwą

Pożegnaj się z tradycyjnymi sandałami na platformie, ponieważ płaskie buty zajmują centralne miejsce w modzie na wiosnę 2024 roku. W przeciwieństwie do swoich odpowiedników na wysokim obcasie, płaskie trampki stanowią wygodną alternatywę dla szpilek.

Neonowa technika

Jasne i odważne to mantra trendów obuwniczych na nadchodzącą wiosnę. Neonowe kolory, szczególnie w sneakersach, przyciągają uwagę. Takie buty zdecydowanie powinny być łączone z ubraniami. Styliści radzą, aby reszta zestawu była neutralna, tak aby jasne buty znalazły się w centrum uwagi. Wcześniej styliści ujawnili , które torby będą modne w 2024 roku.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!