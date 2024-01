Styliści wymieniają trzy błędy w makijażu, które sprawiają, że kobiety po 40. roku życia wyglądają jeszcze starzej

Większość kobiet regularnie stosuje makijaż, aby ukryć niedoskonałości i podkreślić swoje najlepsze cechy. Jednak nawet doświadczeni wizażyści mogą popełniać błędy, które mogą sprawić, że ich twarze będą wyglądać na starsze niż są w rzeczywistości.

Wideo dnia

Eksperci wymienili trzy typowe błędy w makijażu, które mogą postarzać. SheFinds zebrała porady ekspertów.

Przeczytaj także: Jak prawidłowo dbać o brwi i poprawić ich kondycję?

Zbyt dużo podkładu

Podkład może pomóc ukryć nierówny koloryt skóry i zaczerwienienia, ale ważne jest, aby z nim nie przesadzić. Zbyt duża ilość podkładu może stworzyć nieproporcjonalny lub sztuczny wygląd, a także uwydatnić zmarszczki i drobne linie.

Aby tego uniknąć, nakładaj podkład tylko na te obszary twarzy, na których jest on potrzebny i dobrze go rozetrzyj. Możesz także użyć korektora koloru, aby zakryć plamy lub opuchliznę.

Ciemne cienie do powiek

Z wiekiem nasze oczy mogą wyglądać na bardziej zamknięte. Może to być spowodowane tym, że górna powieka staje się luźniejsza i może ukrywać dolną powiekę.

Jeśli chcesz, aby Twoje oczy wyglądały na bardziej otwarte, unikaj ciemnych cieni do powiek. Zamiast tego wybierz jasne lub średnio-neutralne odcienie, które pomogą stworzyć światło i odwrócić uwagę od zmarszczek.

Zaniedbanie brwi

Brwi mogą mieć znaczący wpływ na ogólny wygląd twarzy. Rzadkie lub zaniedbane brwi mogą sprawić, że twarz będzie wyglądać starzej.

Aby tego uniknąć, wypełnij rzadkie brwi kredką do brwi w odcieniu pasującym do twoich włosów. Możesz także użyć żelu do brwi, aby utrwalić ich kształt.

Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, możesz stworzyć świeży i nowoczesny makijaż, który nie doda Ci lat.

Podsumowując, pisaliśmy już o tym, jak prawidłowo przygotować twarz do makijażu.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!