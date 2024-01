Staje się niebezpieczny: lekarz wymienił pokarmy, których nie należy podgrzewać w kuchence mikrofalowej

Większość ludzi uważa, że odgrzewanie resztek w kuchence mikrofalowej to szybki i łatwy sposób na zaoszczędzenie czasu. Może to być jednak niebezpieczne dla zdrowia.

Wideo dnia

Według dr Marie-Hélène Duvenage, eksperta ds. bezpieczeństwa żywności z Uniwersytetu w Nottingham, niektóre produkty spożywcze, takie jak ryż, jajka, grzyby, szpinak, ziemniaki, owoce morza, kurczak i masło, mogą być niebezpieczne dla zdrowia, jeśli zostaną ponownie podgrzane, donosi thesun.co.uk.

Przeczytaj także: W zaledwie 10 minut: Jak rozmrozić mięso bez mikrofalówki, piekarnika i wrzątku

Wyjaśniła, że dzieje się tak, ponieważ produkty te mogą zawierać szkodliwe bakterie lub substancje rakotwórcze po ponownym podgrzaniu.

Aby uchronić się przed zatruciem pokarmowym lub innymi chorobami, lekarz odradził podgrzewanie w kuchence mikrofalowej następujących produktów:

Ryż - może zawierać bakterię Bacillus cereus, która wytwarza toksynę powodującą zatrucie pokarmowe. Bakterie te mogą przetrwać gotowanie i rozmnażać się, jeśli ryż zostanie ponownie podgrzany.

Jajka mogą również zawierać bakterie Salmonella, które mogą powodować zatrucia pokarmowe. Bakterie te mogą przetrwać gotowanie, ale mogą się namnażać, jeśli jajka zostaną ponownie podgrzane w kuchence mikrofalowej.

Grzyby - wielokrotne podgrzewanie może zniszczyć białka i składniki odżywcze. Ponadto, po podgrzaniu w kuchence mikrofalowej, białka grzybów utleniają się i mogą stać się rakotwórcze (potencjalnie powodując raka).

Szpinak może zawierać azotany, które po podgrzaniu mogą przekształcić się w substancje rakotwórcze.

Ziemniaki, owoce morza, mięso, masło, olej i ostra papryka to również produkty, które nie nadają się do podgrzewania w kuchence mikrofalowej.

To samo dotyczy mleka i żywności dla niemowląt. Lekarz wyjaśnił: "Jeśli dziecko nie dokończy całej porcji, która została podgrzana, może ona zawierać bakterie z ust dziecka. Gdy jedzenie dla niemowląt jest ponownie podgrzewane, może nie osiągnąć temperatury niezbędnej do zabicia tych bakterii, co może spowodować chorobę przenoszoną przez żywność".

Jeśli chodzi o mleko, podgrzewanie go w kuchence mikrofalowej zniszczy składniki odżywcze.

Dowiedz się, dlaczego nie należy zamykać drzwiczek kuchenki mikrofalowej natychmiast po jej użyciu.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!