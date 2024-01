Trend roku 2024: jakie płytki wybrać, planując remont?

Moda jest cykliczna i dotyczy to nie tylko ubrań i dodatków. Trendy modowe są również nieodłącznym elementem wzornictwa płytek ceramicznych. W tym roku płytki lastryko będą u szczytu popularności.

Lastryko to klasyczna włoska płytka wykonana z mieszanki cementu, kamienia, szkła i innych materiałów. Ma nierówną powierzchnię i charakterystyczny wzór z plamami w różnych kolorach.

Terrazzo po raz pierwszy pojawiło się we Włoszech w XVIII wieku i szybko stało się popularne w Europie. W latach 50. i 60. było jednym z najpopularniejszych materiałów do dekoracji podłóg i ścian.

W latach 70. lastryko zaczęło tracić na popularności, ponieważ uznano je za zbyt pompatyczne. Jednak w ostatnich latach materiał ten ponownie zyskuje na popularności.

Lastryko jest wszechstronnym materiałem, który może być stosowany w różnych stylach wnętrz. Dobrze prezentuje się we wnętrzach nowoczesnych, klasycznych, a nawet eklektycznych.

Lastryko jest również bardzo praktycznym materiałem. Jest odporne na zarysowania, blaknięcie i wilgoć. Dlatego może być stosowane w każdym pomieszczeniu, w tym w kuchni, łazience, a nawet na zewnątrz.

Jeśli szukasz stylowych i praktycznych płytek do swojego wnętrza, lastryko jest świetną opcją. Materiał ten nada Twojemu domowi niepowtarzalny urok i ponadczasową estetykę.

Oto kilka wskazówek dotyczących wykorzystania płytek lastryko we wnętrzach:

Lastryko wygląda dobrze w dużych pomieszczeniach, gdzie może dać maksymalny efekt.

Aby podkreślić wzór płytek, można użyć gładkich mebli i dekoracji.

Jeśli chcesz, aby lastryko było centralnym punktem, możesz użyć go w małym pomieszczeniu, takim jak łazienka lub korytarz.

Lastryko to materiał, który łączy w sobie styl, praktyczność i trwałość. Jest idealny do każdego wnętrza i będzie świetnym dodatkiem do Twojego domu.

