Eksperci podpowiadają, jak długo można zostawić kota samego

Koty to stosunkowo niezależne stworzenia, które dobrze znoszą samotność. Aby jednak kot nie nudził się ani nie stresował podczas twojej nieobecności, ważne jest przestrzeganie kilku wskazówek.

Eksperci z Cats.org.uk wyjaśnili, jak długo można zostawić kota samego i co można zrobić, aby ułatwić mu przetrwanie tego czasu. Należy zauważyć, że maksymalny okres, na jaki można zostawić kota samego, wynosi około 12 godzin.

"Nie powinieneś regularnie zostawiać kota samego na 12 godzin, ale możesz to robić od czasu do czasu, jeśli to konieczne. Małe kocięta, starsze koty lub koty z chorobami i innymi złożonymi potrzebami nie powinny być pozostawiane same przez długi czas" - twierdzą eksperci.

Jak przyzwyczaić kota do samotności?

Jeśli boisz się zostawić kota samego po raz pierwszy, lepiej przyzwyczajać go stopniowo. Zostawiaj go samego na krótki okres czasu, na przykład od pięciu do dziesięciu minut kilka razy dziennie. Sprawdź pomieszczenie, zanim je zostawisz, aby upewnić się, że nie ma w nim żadnych niebezpieczeństw i upewnij się, że mają mnóstwo zabawek, którymi mogą się bezpiecznie bawić (takich jak piłeczki pingpongowe i myszy z kocimiętką), aby się nie nudzić.

Następnie możesz stopniowo zwiększać ilość czasu, na jaki je zostawiasz w ciągu kilku dni i tygodni, upewniając się, że nadal sprawdzasz je co najmniej co kilka godzin, aż w pełni urosną.

Co powinienem zrobić, jeśli zostawiam kota samego?

Jeśli zostawiasz kota na krótki czas (do 12 godzin), oto co powinieneś zrobić, aby upewnić się, że jest szczęśliwy i bezpieczny podczas Twojej nieobecności.

Zostaw kotu dużo jedzenia i wody.

Wyczyść kuwetę.

Usuń wszelkie zagrożenia.

Zostaw im kilka zabawek.

Przygotuj "schronienie", w którym zwierzę może się ukryć.

Pod warunkiem, że kot ma wystarczającą ilość jedzenia i wody, a także mnóstwo rozrywki, gdy jesteś daleko, większość kotów może spędzić trochę czasu samotnie. Jednakże, jeśli kot jest przyzwyczajony do tego, że jesteś w pobliżu przez większość czasu lub jeśli jest do ciebie szczególnie przywiązany, może doświadczyć pewnych problemów z separacją i czuć się samotny, gdy nie ma cię w domu.

