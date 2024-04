Eksperci pokazali, jak łatwo można przywrócić biały kolor pościeli bez użycia sody i wybielaczy

Białe prześcieradła z czasem mogą stać się szare i matowe. Pościel może również z czasem stopniowo żółknąć, gdy tkanina jest wystawiona na działanie tłuszczu i potu.

Można je jednak natychmiast rozjaśnić, bez użycia wybielacza lub sody oczyszczonej. Wybielacz chlorowy jest niedrogą opcją wybielania prześcieradeł, ale może powodować żółte plamy, podaje Express.co.uk.

Używanie wybielacza przy każdym praniu może osłabić włókna. To sprawia, że tkanina jest podatna na zużycie, co prowadzi do stopniowego niszczenia.

Eksperci zalecają zamiast tego stosowanie białego octu. Wystarczy zalać szklankę białego octu wraz z detergentem.

Pomoże to rozjaśnić i zmiękczyć prześcieradła bez użycia ostrych środków chemicznych. Biały ocet ma naturalne właściwości wybielające, a także jest skutecznym środkiem zmiękczającym tkaniny.

W zależności od rodzaju tkaniny i stopnia zabrudzenia dobierz odpowiedni cykl prania. Rozwieszanie prześcieradeł na zewnątrz, aby wyschły na powietrzu, również pomaga w wybieleniu pościeli.

Przypominamy, że dla zachowania zdrowia konieczne jest także regularne pranie ręczników. UAportal przygotował wskazówki, jak prawidłowo dbać o ręcznik.

