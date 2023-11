Eksperci wyjaśniają, dlaczego nie należy suszyć ubrań na bateriach

Suszenie ubrań na grzejnikach może uwalniać nadmiar wilgoci do powietrza. Suszenie ubrań na grzejnikach może również zwiększyć rachunki za energię.

Nadmierna wilgoć prowadzi do rozwoju pleśni, która wytwarza alergeny i pozostawia plamy na różnych powłokach. Informuje o tym Express.co.uk.

Ponadto może to zwiększyć koszty rachunków za ogrzewanie. Wieszanie ubrań nad kaloryferem uniemożliwi mu ogrzanie domu, co oznacza, że kocioł będzie musiał pracować ciężej niż to konieczne.

Grzejniki starają się osiągnąć określoną temperaturę, więc kiedy kładziesz ubrania na grzejniku, zamykasz wylot całego systemu grzewczego. Kocioł będzie wtedy ogrzewał pomieszczenie i będzie musiał pracować ciężej.

Suszenie ubrań na grzejnikach uwalnia dużo wilgoci do powietrza, która następnie musi się gdzieś dostać. Często wilgoć osadza się na zimnej powierzchni, co może prowadzić do kondensacji i pleśni.

Podsumowując, pisaliśmy już o tym, jak prawidłowo prać dżinsy.

