Eksperci wyjaśniają, jak zachować miękkość i świeżość masła przez 30 dni

Masło może szybko zmięknąć i zepsuć się, jeśli jest przechowywane w niewłaściwych warunkach. Z kolei w lodówce może stać się zbyt zimne.

Barbara Costello, lepiej znana jako Babs, jest babcią ośmiorga dzieci i ekspertem w dziedzinie gospodarstwa domowego. Na TikTok wyjaśniła, jak przechowywać masło, polecając "dzwonek na masło".

Jest to gliniane naczynie do przechowywania masła lub oleju. Babs twierdzi, że masło pozostanie świeże do 30 dni.

"Wystarczy wziąć zmiękczone masło i napełnić dzwonek, a następnie rozprowadzić je nożem. Następnie dodaję jedną trzecią szklanki zimnej wody bezpośrednio do garnka" - mówi.

Ważne jest, aby zmieniać wodę co kilka dni. Maselniczka utrzymuje masło w chłodzie nawet podczas upałów.

Do chłodzenia masła wykorzystuje wodę i izolację. Uważa się, że urządzenie zostało stworzone w Wallorie we Francji, która słynie z ceramiki.

