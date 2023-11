Eksperci wyjaśnili, jak pozbyć się żółtych plam na pościeli bez drogich środków chemicznych

Problem z używaniem białych prześcieradeł w przeciwieństwie do kolorowych lub wzorzystych prześcieradeł polega na tym, że nie zawsze łatwo jest utrzymać je w bieli. Z czasem mogą pojawić się na nich plamy.

Tkanina żółknie z powodu gromadzenia się potu i tkanki tłuszczowej. Jednak biały kolor można przywrócić za pomocą tanich produktów, zgodnie z Express.co.uk.

Boraks

Boraks to bardzo wszechstronny detergent, który może pozbyć się pleśni, zabić owady i zneutralizować nieprzyjemne zapachy. Wymieszaj pół szklanki boraksu z 4 litrami wody i namocz pościel przez noc. Następnie wypierz je w pralce jak zwykle.

Soda oczyszczona i biały ocet

Ocet jest silnym środkiem czyszczącym, który może rozpuszczać tłuszcz i brud. Wystarczy dodać pół szklanki sody oczyszczonej do bębna pralki, a następnie dodać odrobinę octu do dozownika płynu do płukania tkanin i prać jak zwykle. Ważne jest, aby nie mieszać tych dwóch składników, ponieważ zneutralizują się nawzajem i staną się zasadniczo bezużyteczne.

Cytryna

Wymieszaj pół szklanki soku z cytryny z 4 litrami gorącej wody i namocz pościel przez kilka godzin, a najlepiej przez całą noc. Następnie wypierz je jak zwykle.

Podsumowując, opowiedzieliśmy Ci o prostych i skutecznych sposobach czyszczenia materaca, które sprawią, że Twój sen będzie spokojny i komfortowy.

