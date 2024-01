Eksperci wymienili 6 powodów, dla których warto jeść seler codziennie

Seler to pyszne i zdrowe warzywo, które zawiera wiele witamin, minerałów i przeciwutleniaczy. Ma szeroki zakres korzyści zdrowotnych, w szczególności.

Zostało to zgłoszone przez woman24.kyiv.ua. Korzeń selera może być spożywany świeży, gotowany, smażony lub pieczony. Można go dodawać do zup, sałatek, dań warzywnych i innych potraw.

Wzmacnia odporność

Seler jest dobrym źródłem przeciwutleniaczy, które pomagają chronić organizm przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Przeciwutleniacze są również ważne dla zdrowia układu odpornościowego.

Zmniejsza stan zapalny

Seler zawiera substancje przeciwzapalne, które pomagają zmniejszyć ból i obrzęk związany z różnymi chorobami, takimi jak reumatoidalne zapalenie stawów, dna moczanowa i choroba zwyrodnieniowa stawów.

Obniża ciśnienie krwi

Seler zawiera substancję zwaną ftalidem, która pomaga rozluźnić naczynia krwionośne, co może prowadzić do obniżenia ciśnienia krwi.

Zapobiega odwodnieniu

Seler składa się w 95% z wody, więc jest dobrym sposobem na ugaszenie pragnienia i zapobieganie odwodnieniu.

Poprawia trawienie

Seler zawiera błonnik, który jest niezbędny dla zdrowego przewodu pokarmowego. Błonnik pomaga regulować wypróżnienia i zapobiega zaparciom i biegunce.

Obniża poziom cholesterolu

Seler zawiera błonnik pokarmowy, który może pomóc obniżyć poziom cholesterolu we krwi. Cholesterol jest ważny dla zdrowia, ale wysoki poziom "złego" cholesterolu może zwiększać ryzyko chorób układu krążenia.

Seler można jeść świeży, gotowany, smażony lub pieczony. Można go dodawać do zup, sałatek, dań warzywnych i innych potraw.

Oto kilka pomysłów na włączenie selera do diety:

Dodaj kilka łodyg selera do sałatki lub smoothie.

Użyj selera jako składnika zupy lub gulaszu.

Usmaż lub upiecz seler jako dodatek.

Przygotuj sok lub koktajl z selera.

Seler to pyszne i zdrowe warzywo, które może przyczynić się do poprawy ogólnego stanu zdrowia.

Ostrzeżenie: Niniejsza treść służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady medycznej. W przypadku leków, diagnoz i innych porad medycznych należy skonsultować się z lekarzem.

