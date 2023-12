Zmiękcza skórę i chroni przed zimnem: przepis na odżywczy balsam do rąk

Zimne i suche powietrze sprawiają, że nasza skóra staje się wrażliwa, co prowadzi do łuszczenia się i zaczerwienienia. W takich momentach wymaga ona specjalnej pielęgnacji. Proponujemy przepis na balsam miodowy na bazie oleju, który ma właściwości nawilżające, odżywcze i lecznicze. Co więcej, można go przygotować w domu!

Składniki na balsam:

Olej kokosowy - 1/4 filiżanki,

Olej migdałowy - 1/4 szklanki,

Oliwa z oliwek - 1/4 szklanki,

Wosk pszczeli - 5 łyżek stołowych,

Masło shea - 1 łyżka stołowa,

Naturalny miód - 1-1/2 łyżki stołowej,

Olejek eteryczny lawendowy lub waniliowy - 15 kropli (do wyboru),

Słoik 250 ml z hermetyczną pokrywką - 1 szt.

Przygotowanie:

Umieść olej kokosowy, oliwkowy i migdałowy, masło shea i wosk pszczeli w misce nadającej się do mikrofalówki. Podgrzewaj składniki w kuchence mikrofalowej w 30-sekundowych odstępach, od czasu do czasu mieszając. Wymieszaj miód z kroplami olejku eterycznego. Wlej mieszaninę olejów i wosku do słoika, dodaj mieszaninę miodu i olejku eterycznego i wymieszaj. Pozostaw balsam do stwardnienia. Stosować w razie potrzeby. Przechowuj balsam w temperaturze pokojowej lub w lodówce nie dłużej niż 6-12 miesięcy. Zapach balsamu będzie wskaźnikiem daty ważności: jeśli przyjemny aromat zmienił się na nieprzyjemny, należy wyrzucić kosmetyk.

Uwaga: jeśli jesteś uczulony na jeden lub więcej składników balsamu, powstrzymaj się od jego stosowania.

