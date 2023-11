Ile kroków przejść, aby schudnąć 1 kilogram: odpowiedź ekspertów

Zbliża się Nowy Rok i święta Bożego Narodzenia, a dla wielu osób staje się to ważną zachętą do przygotowania ciała, aby dobrze wyglądać, a może po prostu zmieścić się w ulubioną sukienkę. Zdrowy styl życia, który obejmuje aktywność fizyczną, jest kluczem do osiągnięcia tych celów, a jednym z najskuteczniejszych sposobów jest chodzenie.

Wideo dnia

Przeczytaj także: Dlaczego stanie w desce dłużej niż 10 sekund jest bezcelowe?

Spalanie tłuszczu może być wyzwaniem, zwłaszcza gdy się starzejemy, a nasz metabolizm zwalnia. Aby zagwarantować utratę wagi, należy włączyć aktywność fizyczną, a chodzenie może być w tym przypadku doskonałym wyborem, ponieważ nie wymaga specjalnego sprzętu, a ryzyko kontuzji jest niskie, pisze ukr.media.

Należy jednak pamiętać, że liczba kroków wymaganych do utraty wagi może się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak wzrost, waga, płeć, wiek i tempo chodzenia. Aby spalić jeden kilogram tłuszczu, należy wydać około 5400-7650 kalorii.

Biorąc pod uwagę, że przeciętna osoba chodzi około 10 000 kroków dziennie, utrata jednego kilograma tłuszczu może zająć od 16 do 24 dni energicznego marszu. Szybki marsz jest więc skutecznym i przyjemnym sposobem na utrzymanie formy i osiągnięcie swoich celów.

Uwaga: Niniejsza treść służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady medycznej. W przypadku leków, diagnozy i innych porad medycznych należy skonsultować się z lekarzem.

Pisaliśmy już o produktach bogatych w wapń i witaminę D.

Jeśli chcesz otrzymywaćnajnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!