Sześć nieoczekiwanych rzeczy, które można wyczyścić fusami z kawy

Z biegiem czasu fusy z kawy stały się znane nie tylko jako surowiec wtórny po zaparzeniu kawy, ale także jako wszechstronny i nieprzewidywalny składnik do różnych potrzeb domowych.

Wideo dnia

Według Better Homes & Gardens, fusy z kawy mogą być potężnym narzędziem do czyszczenia i naprawy. Oto kilka ciekawych sposobów na wykorzystanie fusów z kawy do rozwiązywania codziennych zadań domowych:

Czytaj więcej: Eksperci wyjaśnili, jak usunąć kamień z toalety bez ostrych chemikaliów: Będzie lśnić czystością

Szorowanie garnków i patelni:

Fusy z kawy, ze swoją lekko ścierną teksturą i właściwościami odtłuszczającymi, są idealne do usuwania uporczywego oleju i tłuszczu z naczyń kuchennych. Wymieszaj fusy z wodą, nałóż na naczynie, delikatnie przetrzyj, a następnie spłucz jak zwykle.

Czyszczenie rusztów grilla:

Namocz ruszty grilla w mieszaninie fusów z kawy i ciepłej wody. Kawa rozluźni tłuszcz i resztki jedzenia, ułatwiając późniejsze czyszczenie.

Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów w lodówce:

Umieść filiżankę fusów z kawy w lodówce, aby pochłonąć nieprzyjemne zapachy i pozostawić przestrzeń świeżą i czystą.

Zmiękcz dłonie i usuń nieprzyjemny zapach:

Po obraniu silnie pachnących potraw, takich jak czosnek lub cebula, użyj fusów z kawy, aby usunąć nieprzyjemny zapach z rąk. Kojące właściwości kawy sprawią, że skóra będzie miękka i gładka.

Odnawianie drewnianych mebli:

Stwórz pastę mieszając fusy z kawy z wodą lub olejem i nałóż ją na zadrapania na drewnianych meblach. Pomoże to odnowić powierzchnię i ukryć uszkodzenia.

Łatwe czyszczenie kominka:

Przed czyszczeniem kominka posyp popiół fusami z kawy. Jest to ważne, aby utrzymać popiół i kurz na miejscu podczas ich wyciągania, co ułatwi czyszczenie.

Dowiedz się, jak wybielić deskę sedesową bez użycia środków chemicznych tutaj.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!