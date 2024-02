Sekretna przyprawa kontrolująca poziom cukru we krwi: dodawana do wszystkich potraw

Cynamon to przyprawa, która nie tylko dodaje pikanterii deserom i napojom, ale także przynosi korzyści zdrowotne, o których możesz nie wiedzieć.

Dietetyk Ilana Mühlstein przyznała, że dodaje cynamon do prawie każdego dania ze względu na jego zdolność do obniżania poziomu cukru we krwi. Zostało to zgłoszone przez shefinds.

Jak cynamon wpływa na poziom cukru:

Zwiększa wrażliwość na insulinę: Insulina to hormon, który pomaga organizmowi wykorzystywać cukier z krwi. Cynamon sprawia, że komórki są bardziej wrażliwe na insulinę, co oznacza, że cukier jest lepiej wchłaniany.

Insulina to hormon, który pomaga organizmowi wykorzystywać cukier z krwi. Cynamon sprawia, że komórki są bardziej wrażliwe na insulinę, co oznacza, że cukier jest lepiej wchłaniany. Spowalnia wchłanianie węglowodanów: po jedzeniu cukier z pożywienia dostaje się do krwiobiegu. Cynamon spowalnia ten proces, co pomaga uniknąć nagłych skoków poziomu cukru we krwi.

Dietetyk zaleca dodawanie cynamonu do płatków owsianych, jogurtu, płatków zbożowych i posypywanie nim wypieków. Kawa, herbata i koktajle również mogą być spożywane z cynamonem. Ekspertka dodała, że cynamon to nie tylko smaczna, ale i zdrowa przyprawa, która może stać się Twoim sprzymierzeńcem w utrzymaniu zdrowego poziomu cukru we krwi.

Zaznaczyła, że cynamon nie jest lekiem i nie może zastąpić leczenia cukrzycy. Dlatego zaleca się skonsultowanie z lekarzem przed użyciem cynamonu w celach leczniczych.

