Ogrodnicy określili idealny czas na przycinanie róż, aby uzyskać piękne kwiaty

Przycinanie jest jednym z najbardziej podstawowych zadań ogrodniczych, podobnie jak pielenie i podlewanie. Cel przycinania może być różny - ukształtowanie rośliny, poprawa jej zdrowia lub przedłużenie kwitnienia.

Wideo dnia

Chociaż przycinanie samo w sobie nie jest trudne, wybór odpowiedniego czasu dla niektórych roślin ma kluczowe znaczenie. Eksperci twierdzą, że przycinanie róż może promować kwitnienie i poprawić ogólny wygląd, zgodnie z Express.co.uk.

Marzec to idealny czas, aby to zrobić, ponieważ możesz lepiej zobaczyć, co robisz, zanim zacznie się nowy wzrost.

Przeczytaj także: Nawożenie kwiatów: zalety nawozu z węglem aktywnym

Przycinanie należy rozpocząć od usunięcia martwych lub słabych pędów, które wydają się brązowe. Zapobiegnie to rozprzestrzenianiu się chorób.

Pozwoli to również roślinie skupić się na nowym wzroście, zamiast marnować składniki odżywcze i energię na martwe łodygi.

Wystarczy odciąć główkę tuż nad zdrowym liściem za pomocą sekatora. Z tego pędu wyrośnie nowy kwiat.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!