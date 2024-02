Jak często wymieniać szczoteczkę do zębów: będziesz zaskoczony

Regularne szczotkowanie zębów dobrej jakości i czystą szczoteczką jest podstawą profilaktyki większości chorób jamy ustnej. Szczoteczka do zębów jest niezbędnym narzędziem w codziennej walce o zdrowie zębów. Jednak, jak każde narzędzie, ma swoją żywotność.

TSN pisze o tym.

Jak często należy wymieniać szczoteczkę do zębów?

Dentyści zalecają wymianę szczoteczki do zębów co trzy miesiące. Jest to jednak tylko wartość szacunkowa.

Oto kilka oznak, że nadszedł czas na wymianę szczoteczki do zębów:

Włosie zaczęło "rozchodzić się" w różnych kierunkach.

Włosie stało się miękkie.

Na szczoteczce pojawiły się pęknięcia lub wyszczerbienia.

Odczuwasz dyskomfort podczas szczotkowania zębów.

Elektryczna szczoteczka do zębów:

Zaleca się wymianę główki szczoteczki elektrycznej co trzy miesiące.

Oto kilka wskazówek, jak prawidłowo szczotkować zęby:

Myj zęby dwa razy dziennie: przed śniadaniem i przed snem.

Używaj miękkiej lub średniej szczoteczki do zębów.

Nałóż na szczoteczkę ilość pasty do zębów wielkości ziarnka grochu.

Szczotkuj zęby okrężnymi ruchami przez 2 minuty.

Nie zapomnij wyszczotkować języka.

Po umyciu zębów przepłucz usta wodą.

Pamiętaj, aby odwiedzać dentystę co sześć miesięcy w celu profesjonalnego czyszczenia i kontroli.

Dodatkowe wskazówki:

Przechowuj szczoteczkę do zębów w suchym miejscu.

Nie przechowuj szczoteczki do zębów w zamkniętym pojemniku.

Regularnie płucz szczoteczkę gorącą wodą.

Wymiana szczoteczki do zębów to prosty, ale ważny krok w kierunku utrzymania zdrowych zębów!

