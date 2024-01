Harmonogram burz magnetycznych na tydzień: kiedy spodziewać się niebezpiecznych okresów

Tydzień rozpoczął się od burzy magnetycznej o sile czterech magnitudo. Takie burze geomagnetyczne mogą powodować choroby u osób zależnych od pogody i osób z chorobami przewlekłymi.

Zgodnie z prognozą Meteoagent, burze geomagnetyczne o magnitudzie czterech (pomarańczowy poziom zagrożenia) będą kontynuowane 15 stycznia. Spokojny okres potrwa do końca tego tygodnia, bez spodziewanych burz geomagnetycznych.

Wstępnie nie należy spodziewać się zaburzeń geomagnetycznych w ziemskiej atmosferze do końca stycznia. Sytuacja może się jednak zmienić w zależności od aktywności Słońca.

Burze magnetyczne dziś i jutro, harmonogram na styczeń

Czym są burze magnetyczne

Burze magnetyczne występują w okresach zwiększonej aktywności słonecznej. Wahania wiatru słonecznego powodują, że strumień zjonizowanych cząstek emanuje ze Słońca.

Podczas rozbłysku słonecznego uwalniana jest duża ilość energii, która przyspiesza wiatr słoneczny. Prowadzi to do wzrostu pola magnetycznego Ziemi, co może prowadzić do burzy magnetycznej.

Jak burze magnetyczne wpływają na ludzkie ciało

Osoby cierpiące na choroby przewlekłe, kobiety w ciąży i osoby starsze są najbardziej podatne na skutki burz magnetycznych.

Burze magnetyczne mogą powodować szeroki zakres objawów, w tym

Ból głowy

Mdłości

Ból mięśni i stawów

Zaburzenia snu

Zmęczenie

Podrażnienie

Niepokój

U niektórych osób burze magnetyczne mogą nawet prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Co robić w przypadku wystąpienia burz magnetycznych

Niestety, nie ma sposobu, aby całkowicie uchronić się przed burzami magnetycznymi. Istnieje jednak kilka sposobów na zmniejszenie ich wpływu na zdrowie:

Jeśli cierpisz na przewlekłą chorobę, monitoruj swój stan zdrowia podczas burz magnetycznych.

Jeśli wystąpią objawy burzy magnetycznej, należy dużo odpoczywać, pić dużo płynów i unikać nadmiernej aktywności fizycznej.

W przypadku wystąpienia poważnych objawów należy skonsultować się z lekarzem.

Ogólnie rzecz biorąc, burze magnetyczne mogą mieć negatywny wpływ na ludzkie zdrowie. Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy ludzie są na nie równie wrażliwi. Jeśli wystąpią objawy burzy magnetycznej, ważne jest, aby więcej odpoczywać i unikać nadmiernej aktywności fizycznej.

Dla przypomnienia, burze magnetyczne (geomagnetyczne) to krótkotrwałe zakłócenia ziemskiego pola magnetycznego i atmosfery. Są one powodowane przez wybuchy promieniowania i naładowanych cząstek emitowanych przez Słońce.

