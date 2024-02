Ujawniono tajemnicę, dlaczego koty mają obsesję na punkcie ludzkich pach

Kiedy twój kot liże twoje ręce lub wącha twoje stopy, nie tylko okazuje ci swoją miłość, ale także odkrywa świat poprzez niezrównany świat zapachu. Używając gruczołów zapachowych i receptorów węchowych, tworzą i wymieniają się identyfikatorami zapachowymi, aby komunikować się i rozpoznawać nawzajem.

Koty używają gruczołów zapachowych na twarzy do identyfikacji unikalnych markerów zapachowych, podobnie jak my rozpoznajemy twarze. Koty są również zainteresowane zapachami, które pozostają na ubraniach i skórze, zwłaszcza jeśli jest to zapach ich ulubionego właściciela, pisze AnimalReport.

Koty postrzegają świat silniej poprzez swoje receptory węchowe i kojarzą twój zapach z ochroną, bezpieczeństwem, towarzystwem i rodziną. Ponadto, jeśli kot liże twoje ubranie lub ciało, może to oznaczać, że cię lubi i chce oznaczyć cię własnym zapachem.

Oczywiście ważne jest, aby uważać na dezodoranty, ponieważ niektóre z ich składników mogą być szkodliwe dla kotów. Ogólnie rzecz biorąc, ten proces wymiany zapachów jest dla kotów naturalnym instynktem i sposobem na okazanie ci uczucia i miłości.

Dlaczego Twój kot uwielbia wąchać Twoje pachy

Kiedy koty liżą lub wąchają twoje pachy, ujawniają prawdziwą głębię swojej więzi z tobą. Wynika to ze specyficznych apokrynowych gruczołów potowych, które wydzielają pot o wysokiej zawartości lipidów i białek. Zapachy te przyciągają koty, które odczuwają je jako przyjemne i znajome.

Ponadto, Twój zapach kojarzy się kotu z ochroną, bezpieczeństwem i przyjaźnią. Twarze kotów są pokryte gruczołami zapachowymi, więc lizanie lub wąchanie pachy jest mechanizmem zapewniającym komfort, podobnie jak dziecko przytulające ulubiony koc.

Ponadto, jeśli kot demonstruje zachowanie polegające na chowaniu głowy pod pachą, może to być oznaką przywiązania i poczucia bezpieczeństwa. Kot może uważać cię za swojego krewnego, a odchylając głowę do tyłu, okazuje swoje zaufanie i przywiązanie.

Wszystkie te działania pomagają kotu nawiązać z tobą kontakt, a wykrywane przez niego zapachy odgrywają ważną rolę w porozumieniu między tobą a twoim kotem.

