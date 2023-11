Pięć rzeczy, których nie należy spłukiwać w toalecie

Ludzie często wyrzucają resztki jedzenia, papier toaletowy i środki higieny osobistej do toalety. Jednak po spłukaniu odpady te trafiają do ścieków i zatykają kanalizację.

Wideo dnia

Ponadto, spłukiwanie niektórych przedmiotów w toalecie może być szkodliwe dla rur i środowiska. Sante Plus wyjaśniło, dlaczego należy unikać tej praktyki.

Сzytaj także: Czy należy myć mięso przed każdym gotowaniem

1. Rolka papieru toaletowego

Rolki papieru toaletowego powinny być wyrzucane do śmieci, a nie do toalety. Nawet jeśli kupujesz rolki papieru toaletowego oznaczone jako "biodegradowalne", nie wyrzucaj ich do toalety. W niektórych przypadkach mogą one zanieczyszczać wodę poprzez rozkład i zakłócać normalne funkcjonowanie oczyszczalni ścieków.

2. Olej, resztki jedzenia, zupa

Czy smażyłeś jedzenie i nie wiesz, co zrobić z olejem we frytkownicy? Ale wylewanie go do toalety to zły pomysł! W kontakcie z wodą tłuszcze twardnieją i zatykają rury, a wezwanie hydraulika może być kosztowne.

Pamiętaj, aby przed myciem usunąć tłuszcz ze sztućców za pomocą papieru.

3. Tampony i podpaski higieniczne

Podobnie jak podpaski higieniczne czy prezerwatywy, tamponów i podpasek nie należy spłukiwać w toalecie. Mogą one nie tylko zatkać rury, ale także zanieczyścić oczyszczalnię ścieków. Może to stanowić realne zagrożenie dla zwierząt morskich. Gdy znajdą się na dnie zbiorników wodnych, mogą je połknąć. Dlatego należy je wyrzucać wraz z odpadami domowymi, aby uniknąć katastrofy ekologicznej.

4. Żwirek dla kotów

Żwirek dla kota nie ma miejsca w toalecie. Niezależnie od tego, czy producent twierdzi, że jest biodegradowalny, czy nie, należy go wyrzucać gdzie indziej. Zawiera on substancję, która może blokować rury i sita filtrujące na wejściu do oczyszczalni ścieków.

5. Włosy

Czy masz zwyczaj wyrzucania dużych ilości włosów do toalety? Cóż, pozbądź się tego złego nawyku tak szybko, jak to możliwe, ponieważ włosy zatykają rury i sita filtrów oraz uszkadzają szambo, zwłaszcza silnik pompy i oczyszczalnię.

Podczas oczyszczania ścieków w sieciach sanitarnych znajduje się wiele odpadów. Leki lub ich pozostałości spłukiwane w toalecie szkodzą całemu ekosystemowi, stając się niebezpieczne dla zwierząt i mikroorganizmów żyjących w środowisku wodnym. Dlatego dla własnego dobra i dobra planety nie zapominaj o starannym sortowaniu odpadów.

Eksperci ds. zwalczania szkodników twierdzą, że sposób, w jaki utrzymujesz czystość i porządek, może wpływać na pojawienie się owadów, w tym pająków. Są jednak pewne rzeczy, których nie można robić podczas sprzątania.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!