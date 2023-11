Pięć ciekawych potraw do przyrządzenia z dyni

Dynia to warzywo sezonowe, które dojrzewa jesienią. Ma wiele przydatnych właściwości i może być wykorzystywana do przygotowywania różnorodnych potraw.

Wideo dnia

To warzywo można wykorzystać do przygotowania różnych potraw. Mogą to być zupy, tłuczone ziemniaki, płatki zbożowe, pyszne wypieki i desery.

Przeczytaj również: Robimy to źle: doświadczony szef kuchni radzi, jak ugotować omlet

Pierogi z dynią

Ukraiński szef kuchni podzielił się na swojej stronie internetowej ciekawym przepisem na pierogi z dynią, którą trzeba będzie upiec do tego dania.

Ponieważ przepis ten wymaga słodkich pierogów, lepiej wybrać słodkie odmiany dyni. Jako słodzik można użyć cukru.

Składniki:

dynia - 500 g

twaróg - 150 g

cukier - 1 łyżka,

mąka - 320 g + 20 g do posypania,

cukier - 1 łyżeczka,

sól - ½ łyżeczki,

mleko - 100 ml,

jajko - 1 szt,

miód do podania - 50 ml,

masło do podania - 25 g.

Sposób przygotowania:

1. Włożyć obraną dynię (500 g) do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Powinna być pokrojona na małe kawałki. Najlepiej zawinąć ją w folię i piec przez pół godziny, aby zmiękła.

2) Do 320 g mąki dodać drugą połowę dyni, 1 łyżeczkę cukru, ½ łyżeczki soli, wlać 100 ml mleka i wbić 1 jajko. Wszystko dobrze wymieszać i zagnieść ciasto, aby było elastyczne. Następnie odstawić na 15 minut.

3. Ostudź przygotowaną dynię i rozgnieć ją do konsystencji puree ziemniaczanego. Jeśli ją rozgnieciesz, będzie bardziej delikatna, a jeśli rozgnieciesz, będzie bardziej teksturowana. Połowę dyni wymieszać ze 150 g twarogu i 1 łyżką cukru.

4. Wysyp mąkę na powierzchnię i rozwałkuj ciasto na grubość 0,5-0,6 cm. Następnie uformować kawałki ciasta w kółka. Na jednego pieroga potrzeba około 1,5 łyżki nadzienia. Dostosuj ilość nadzienia do wielkości kółek. Jeśli nadzienia będzie zbyt dużo, pierogi mogą pękać lub rozpadać się.

5. Zagotować wodę w rondlu, wypełniając go nie więcej niż do ⅔ objętości. Wrzucać pierogi do wrzącej wody i gotować przez 5 minut.

6. Posmarować pierogi miodem i masłem. Podawać gorące.

Chipsy z dyni

To danie jest niezwykłe, ponieważ dynia jest używana nie w tradycyjnej formie, ale jako chipsy. Takie chipsy będą świetną przekąską lub dodatkiem do dania głównego.

Składniki:

1 średnia dynia

1 łyżeczka oliwy z oliwek

1/2 łyżeczki soli

1/4 łyżeczki czarnego pieprzu

Sposób przygotowania:

Dynię obrać ze skóry i pestek, zetrzeć na grubej tarce. W misce wymieszać dynię z oliwą z oliwek, solą i pieprzem. Rozłóż dynię na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Piec chipsy z dyni w piekarniku w temperaturze 200 stopni Celsjusza przez 15-20 minut lub do uzyskania złotego koloru.

Aby uzyskać bardziej wyrazisty smak, możesz dodać do dyni inne przyprawy, takie jak kminek, kolendra lub czosnek.

Jeśli chcesz, aby chipsy były bardziej chrupiące, możesz dodać do nich trochę mąki. Chipsy z dyni można upiec w piekarniku lub na grillu. Możesz również użyć obieraczki do warzyw, aby zrobić chipsy w bardziej klasycznym kształcie.

Sałatka z dynią, śledziem i pomidorami

Klopotenko jest przekonany, że śledź i dynia dobrze do siebie pasują. Smak staje się jeszcze jaśniejszy po dodaniu chili i żurawiny.

Składniki:

250 g obranej dyni,

3 filety śledziowe,

2 pomidory,

50 g żurawiny,

10 gałązek pietruszki,

1/3 papryczki chili,

3 łyżki oleju słonecznikowego,

sól do smaku.

Sposób przygotowania:

1) Przygotować wszystkie składniki na sałatkę. Dynię obrać ze skórki i pestek. Pokroić kawałek o wadze 250 g na cienkie plastry równej wielkości.

2) Rozgrzać patelnię z 1 łyżką oleju słonecznikowego i smażyć plastry dyni ze szczyptą soli, aż będą miękkie. Następnie przełożyć je na talerz i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.

3. Pokrój pomidory na małe kawałki i pokrój 1/3 chili na cienkie plasterki. Posiekaj natkę pietruszki.

4. Pokrój filet śledziowy na duże kawałki.

5. Wymieszać wszystkie przygotowane składniki w salaterce, dodając 50 g żurawiny. Do dressingu potrzebne są 2 łyżki oleju słonecznikowego, sól i pieprz.

Pizza z dynią, cebulą i serem

Publikacja "Cook at Home " podzieliła się przepisem na ciekawą pizzę z dynią, cebulą i serem.

Składniki:

2 arkusze przaśnego ciasta francuskiego,

300 g dyni,

150 g twardego sera lub suluguni,

1 cebula,

1 żółtko,

oliwa z oliwek,

sól.

Sposób przygotowania:

1. Dynię obrać i pokroić w cienkie plastry, skropić 2 łyżkami oliwy z oliwek. Smażyć na rozgrzanej patelni grillowej z obu stron do miękkości.

2. Obraną cebulę pokroić w półpierścienie i podsmażyć na oliwie z oliwek. W tym samym czasie zetrzeć ser na grubej tarce.

3. Wyłożyć blachę do pieczenia papierem do pieczenia. Ciasto należy wcześniej rozmrozić, lekko rozwałkować jedną warstwę na kształt prostokąta i ułożyć na blasze.

4. Ułóż cebulę i smażoną dynię na cieście, odsuwając się od krawędzi o kilka centymetrów i posyp startym serem na wierzchu. Powinno to wyglądać jak pizza. Jeśli chcesz, możesz pominąć następny krok.

5. Jeśli chcesz mieć placek, a nie pizzę, rozwałkuj drugą warstwę ciasta na prostokąt nieco większy niż pierwszy i przykryj go warstwą nadzienia na wierzchu, mocno dociskając brzegi.

6. Posmaruj solonym żółtkiem, wykonaj ukośne nacięcia i piecz w piekarniku przez 30 minut.

Galaretka z dyni

Składniki:

miąższ dyni - 500 g

woda - 4 szklanki

masło - 40 g

skrobia kukurydziana - 4 łyżki.

Sposób przygotowania:

1. Obrać i pokroić dynię. Dusić z masłem pod przykryciem, aż stanie się miękka.

2. Ugotowaną dynię przetrzeć przez sito, dodać 3 szklanki wody i zagotować.

3. Rozpuścić skrobię w 1 szklance zimnej wody i delikatnie wlać do masy dyniowej. Pozostawić na chwilę do zagotowania i wyjąć.

Wcześniej pisaliśmy o tym, jak prawidłowo konserwować szczaw do zielonego barszczu. Radzimy również zwrócić uwagę na przepis na ogórki konserwowe.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!