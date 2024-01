Żywność, której nie należy spożywać po 40. roku życia: eksperci zaskoczeni listą

Po 40. roku życia aktywność fizyczna spada, więc łatwiej jest zyskać dodatkowe kilogramy. Dzieje się tak, ponieważ po 40 roku życia funkcjonowanie organizmu częściowo się zmienia, wiele procesów ulega spowolnieniu, a tym samym zapotrzebowanie organizmu na kalorie spada nawet o 20-25%.

W rezultacie wiele pokarmów, które są znane ludziom, jest gorzej przyswajalnych. Dlatego należy ponownie rozważyć swoją dietę, pisze Punchng.

Eksperci zauważają, że osoby powyżej 40 roku życia powinny poważnie traktować swoją dietę i uważać na to, co jedzą. Dietetycy zidentyfikowali 10 produktów, których należy unikać lub ograniczać, aby zachować zdrowie i długowieczność.

Pokarmy, których należy unikać to

Rafinowane węglowodany, takie jak biały chleb, makaron, naleśniki i pączki. Podnoszą one poziom cukru we krwi i mogą prowadzić do chorób serca, cukrzycy i otyłości.

Przetworzone mięso, takie jak kiełbasy, szynka i hot dogi. Zawierają niezdrowy tłuszcz, który może przyczyniać się do powstawania zmarszczek, stanów zapalnych i raka.

Fast foody, które zawierają duże ilości cukru, tłuszczu, sodu i innych szkodliwych składników.

Soki owocowe, które zawierają dużo cukru i fruktozy. Mogą one prowadzić do wysokiego poziomu cukru we krwi i zwiększonego ryzyka cukrzycy.

Alkohol, który może przyczyniać się do powstawania zmarszczek, uszkodzeń wątroby i innych problemów zdrowotnych.

Tłuste potrawy, które mogą prowadzić do podwyższonego poziomu cholesterolu i zwiększonego ryzyka chorób serca.

Cukier, który może przyczyniać się do stanów zapalnych i starzenia się skóry.

Napoje energetyczne, które zawierają dużo kofeiny, sodu i innych szkodliwych składników.

Ciastka, które zawierają dużo cukru i tłuszczu.

Dietetycy zalecają również, aby osoby w wieku powyżej 40 lat ograniczyły spożycie jaj i mleka o wysokiej zawartości tłuszczów nasyconych.

Zamiast tego dietetycy zalecają spożywanie naturalnej i nieprzetworzonej żywności, owoców i warzyw, a także żywności bogatej w białko.

