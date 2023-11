Doprowadzisz do ubóstwa: w jakie dni nie możesz pożyczać pieniędzy

Nikt nie lubi pożyczać pieniędzy, ale czasami sytuacja tego wymaga. Istnieje wiele znaków i przekonań związanych z pożyczaniem pieniędzy, w tym dni, w których warto lub nie warto tego robić.

Dni, w których nie powinieneś pożyczać pieniędzy

W naszej kulturze pożyczanie pieniędzy zawsze było uważane za coś, co wymaga szczególnej ostrożności. Ludzie często odmawiają, ponieważ nie ma gwarancji spłaty. Może to prowadzić do konfliktów w rodzinie i między przyjaciółmi. W tym kontekście istnieją znaki i zasady dotyczące przyjmowania lub dawania pieniędzy.

Nasi przodkowie wierzyli, że nie można pożyczać pieniędzy w okresie Wielkiego Postu, Trzech Króli i innych ważnych świąt religijnych. Wierzyli, że pieniądze pożyczone w takie dni nie zostaną zwrócone.

Dzień tygodnia, w którym lepiej nie brać ani nie dawać pieniędzy

Dzień tygodnia ma również znaczenie przy pożyczaniu pieniędzy. Na przykład nie zaleca się udzielania pożyczek w niedzielę, ponieważ jest to czas nabożeństw kościelnych. Istnieje przekonanie, że może to prowadzić do pecha.

Nie należy również pożyczać pieniędzy we wtorek, ponieważ ten dzień jest uważany za mniej pomyślny w rozwiązywaniu kwestii finansowych, dlatego lepiej odmówić tym, którzy proszą o pożyczenie pieniędzy w tym dniu.

Dlaczego nie należy pożyczać pieniędzy wieczorem

Ciemna pora dnia kojarzy się ze złymi siłami, które chcą wyrządzić krzywdę. Wpływ tych sił może mieć negatywny wpływ na twoje samopoczucie, a pieniądze mogą zacząć wypływać z twojego życia.

Kiedy pożyczać pieniądze

Uważa się, że najlepiej jest pożyczać pieniądze w poniedziałek rano.

Środa jest uważana za najkorzystniejszy dzień na spłatę długów, ponieważ jest to środek tygodnia i szczyt aktywności.

Lepiej jest pożyczać pieniądze lewą ręką, ponieważ uważa się, że ułatwia to spłatę. Ważne jest również, aby pożyczać duże rachunki, ponieważ symbolizują one silny przepływ gotówki.

Ponadto fazy księżyca również mają swoje znaczenie. Podczas przybywającego księżyca pożyczanie pieniędzy jest uważane za dopuszczalne, ponieważ ułatwia zwrot pieniędzy z nadwyżką.

