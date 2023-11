Mruż oczy i uśmiechaj się: Naukowcy odkryli, jak zadowolić każdego kota

Naukowcy z Wielkiej Brytanii odkryli sekret tego, jak przyciągnąć uwagę i preferencje kota. Okazało się, że ma to związek z prawidłowym mruganiem. Koty są często uważane za zwierzęta mniej towarzyskie i towarzyskie niż psy, ale ten stereotyp nie zawsze jest prawdziwy. Koty również mogą rozwinąć przywiązanie do swoich właścicieli, a kluczem do tego jest umiejętność zrozumienia sygnałów, które dają.

Naukowcy opublikowani w czasopiśmie Scientific Reports ujawnili, że jednym z najprostszych sygnałów, które mogą uspokoić kota, jest mrużenie oczu. Eksperymenty wykazały, że koty były bardziej przychylne ludziom, którzy spowalniali mruganie bez otwierania zębów.

Naukowcy przeprowadzili dwa oddzielne eksperymenty. W pierwszym eksperymencie wzięło udział 21 kotów i ich właścicieli. Ludzie zostali poproszeni o nawiązanie bezpośredniego kontaktu wzrokowego ze swoim kotem, gdy ten znajdował się w swoim ulubionym miejscu, a także o poczucie zaufania poprzez mrużenie oczu. Wyniki pokazały, że miało to miejsce, gdy koty reagowały na oznaki uwagi, a także powoli mrużyły oczy. Efekt ten nie zależał od wieku kotów ani liczby zwierząt w domu.

W drugim eksperymencie wzięły udział 24 koty, ale tym razem miały one do czynienia z nieznanymi im eksperymentatorami, a nie ich właścicielami. Wyniki pokazały, że zwierzęta były bardziej skłonne do zbliżania się do osób, które spowolniły mruganie i naśladowały współczucie.

Karen McComb, psycholog z University of Sussex, powiedziała: "Wielu właścicieli kotów miało już wcześniej podejrzenia na ten temat, więc ekscytujące było w końcu znalezienie dowodu".

Naukowcy doszli do wniosku, że ciche powolne mruganie i mrużenie oczu jest skutecznym sposobem komunikacji między kotami i ludźmi, który pomaga poprawić relacje między nimi.

Koty są uważane za jedne z najbardziej tajemniczych zwierząt domowych i mają wiele znaków i przekonań związanych z ich obecnością. Wiele znaków jest związanych z zachowaniem kotów.

