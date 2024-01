BLOG

Czerwone warzywa, owoce i jagody są naturalnie niskokaloryczne i zawierają bardzo mało sodu. Pokarmy te są doskonałym źródłem karotenoidów. W szczególności likopenu, który nadaje tym produktom czerwony odcień. Wykazano, że likopen pomaga chronić organizm ludzki przed wieloma nowotworami: rakiem płuc, rakiem piersi i prostaty, rakiem skóry, rakiem okrężnicy i rakiem przełyku.

Przeciwutleniacze, w tym antocyjany, likopen, flawonoidy i resweratrol, znajdujące się w czerwonych warzywach, jagodach i owocach, pomagają zwalczać raka i choroby serca, poprawiają wzrok i obniżają ciśnienie krwi, stany zapalne i zwyrodnienie plamki żółtej. Zwiększenie ilości przeciwutleniaczy zmniejsza stres oksydacyjny, a tym samym ryzyko wielu chorób, w tym zapalenia stawów, cukrzycy typu 2 i udaru mózgu.

CZERWONA ŻYWNOŚĆ, KTÓRĄ NALEŻY REGULARNIE WŁĄCZAĆ DO SWOJEGO MENU

Owoce i jagody: żurawina, granaty, wiśnie, czerwone pomarańcze, maliny, truskawki, arbuz, czerwone jabłka, czerwone winogrona, czerwone grejpfruty, guawa.

Warzywa: czerwona papryka, pomidory, czerwona fasola, czerwona papryka, buraki, rzodkiewka, czerwona cebula, czerwone ziemniaki, rabarbar.

KORZYŚCI ZDROWOTNE

Pomidory zawierają wysoki poziom likopenu, który pomaga zwalczać raka prostaty, raka przełyku i raka jelita grubego Badania pokazują, że likopen jest silniejszy w przetworzonej żywności i potrawach z pomidorów, takich jak zupy, gulasze i sos pomidorowy.

Truskawki są dobrym źródłem kwasu foliowego, potasu i witaminy C. Witamina C jest silnym przeciwutleniaczem, który poprawia układ odpornościowy i obniża poziom złego cholesterolu. Jedna porcja truskawek (120-150 g) zawiera więcej witaminy C niż pomarańcza.

Żurawina może zapobiegać infekcjom dróg moczowych poprzez zapobieganie "przyklejaniu się" bakterii do ścian dróg moczowych. Jest to możliwe dzięki przeciwutleniaczowi proantocyjanidynie, którą zawierają te jagody.

Antocyjany nadają wiśniom ich bogaty ciemnoczerwony kolor. Substancje te chronią organizm przed uszkodzeniem przez wolne rodniki, które przyspieszają proces starzenia i powodują śmierć komórek.

Maliny są bogate w błonnik, który pomaga obniżyć poziom lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) lub złego cholesterolu. Zawierają również znaczne ilości cynku, niacyny, potasu i szeroką gamę polifenolowych fitochemikaliów, takich jak lignany, garbniki, kwasy fenolowe i flawonoidy. Antocyjany zawarte w malinach zmniejszają stany zapalne i obniżają ryzyko cukrzycy i chorób serca.

Czerwona papryka to doskonały wybór dla zdrowego układu odpornościowego. Zawiera witaminy A, C, B6, E, kwas foliowy i jest bardzo niskokaloryczna.

Czerwona fasola zawiera duże ilości zdrowego dla serca błonnika, cynku, który wspomaga zdrowie układu rozrodczego i leczy rany, oraz witamin z grupy B, które pomagają zapewnić fizjologiczne funkcje neurologiczne. Rośliny strączkowe zawierają również potas i kwas foliowy.

Arbuz jest doskonałym źródłem likopenu, który zmniejsza ryzyko chorób serca i udaru mózgu poprzez obniżenie poziomu cholesterolu LDL. Zmniejsza również ryzyko raka prostaty i zwyrodnienia plamki żółtej.

Burak jest jednym z najlepszych warzyw przeciwutleniających. Jest doskonałym źródłem błonnika, potasu, witaminy C i kwasu foliowego. Te składniki odżywcze odgrywają ważną rolę w obniżaniu ciśnienia krwi, zwiększaniu wytrzymałości sportowej i poprawie przepływu krwi.

Czerwona rzodkiew jest dobrym źródłem potasu, kwasu foliowego, witaminy C, likopenu, antocyjanów, cynku, fosforu, potasu, magnezu, miedzi, żelaza, wapnia, manganu, witaminy A, witamin B6, E, K i błonnika. Wszystkie one są niezbędne dla utrzymania zdrowia wszystkich układów organizmu.

Czerwone jabłka zawierają przeciwutleniacze, błonnik pokarmowy i flawonoidy. Przeciwutleniacze odgrywają kluczową rolę w zmniejszaniu ryzyka zachorowania na raka, cukrzycę, nadciśnienie i choroby serca.

Granaty są bogate w przeciwutleniacze, które pomagają zapobiegać nowotworom, zwłaszcza rakowi prostaty. Mają silne właściwości przeciwzapalne.

Aby zwiększyć ilość czerwonej żywności w swoim menu, posiekaj czerwoną paprykę, rzodkiewki i czerwoną cebulę do sałatek, dodaj przecier pomidorowy lub posiekane pomidory do potraw, zjedz garść jagód na śniadanie, przygotuj koktajle i napoje owocowe.

