Naczynia po zmywarce są brudne i pachną nieprzyjemnie: co robić

Pozbądź się nieprzyjemnych zapachów ze zmywarki dzięki tym prostym wskazówkom Zmywarka to prawdziwy wybawiciel w kuchni, jednak czasami potrafi sprowadzić na nas niemiłe niespodzianki, jak na przykład nieprzyjemny zapach po zakończeniu cyklu.

Może się to zdarzyć z kilku powodów. Jednym z najczęstszych są pozostałości jedzenia na zmywanych naczyniach. Jeśli nie umyjesz naczyń przed załadowaniem, resztki jedzenia mogą zgnić i spowodować nieprzyjemny zapach – pisze santeplusmag.com.

Możesz być także zainteresowany: Jak załadować zmywarkę, aby w pełni spełniała swoje funkcje: przydatne wskazówki

Niektóre tanie detergenty nie radzą sobie z zapachami, szczególnie silnymi, takimi jak ryby, czosnku czy cebuli. Z biegiem czasu w zmywarce gromadzą się tłuszcz, brud i bakterie, co może również powodować powstawanie nieprzyjemnych zapachów.

Jak pozbyć się zapachu ze zmywarki

1. Wyczyść zmywarkę:

Uruchom program na biegu jałowym z 2 szklankami białego octu lub kwasku cytrynowego na dnie urządzenia. Przetrzyj wnętrze urządzenia gąbką zamoczoną w occie lub kwasku cytrynowym. Wyczyść także filtr.

2. Korzystaj z narzędzi jakości:

Wybieraj detergenty, które neutralizują zapachy. Dodaj nabłyszczacz, aby uzyskać połysk i świeżość.

3. Wstępnie spłucz naczynia:

Przed załadunkiem usuń resztki jedzenia z naczyń. Mocno zabrudzone naczynia myć wrzącą wodą.

Eksperci zalecają wkładanie połowy cytryny do zmywarki podczas mycia naczyń. Możesz też wsypać sodę oczyszczoną do przegródki, do której wsypujesz detergent. Zamiast sody można użyć kwasku cytrynowego i uruchomić maszynę na maksymalnej temperaturze zmywania.

Przypomnijmy, że o tym, dlaczego zmywarka źle myje naczynia, już pisaliśmy.

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał na Telegramie !