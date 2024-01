Czy sezon zimowy to czas na mandarynki? Można je nie tylko jeść, ale także robić z nich niesamowicie pyszne desery. Dziś chcę podzielić się z wami przepisem na proste, ale pyszne ciasto mandarynkowe.

Osobliwością tego ciasta jest to, że nie trzeba go wyrabiać. Po prostu rozciera się je rękami i wlewa do formy wraz z nadzieniem. Nawet początkujący kucharz poradzi sobie z tym przepisem, pisze strona internetowa "Gospodyńka".

Składniki:

Na ciasto:

Mąka - 300 g

Masło - 85 g

Cukier - 120 g

Jajko - 1 szt.

Proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

Sól - 1/8 łyżeczki.

Do nadzienia:

Mandarynki - 700 g

Cukier - 100 g

Mąka - 40 g

Przygotowanie:

Nadzienie:

Obierz mandarynki ze skórki. Pokrój je na małe kawałki. Przełóż mandarynki do miski, dodaj cukier i mąkę. Dobrze wymieszać. Mandarynki puszczą sok, otrzymasz masę o takiej konsystencji. Nie wylewaj soku.

Ciasto:

W osobnej misce połącz przesianą mąkę, cukier, sól, proszek do pieczenia i zimne masło pokrojone w kostkę. Rozcieraj wszystko dłońmi, aż powstanie jednolita kruszonka. Dodaj zimne jajko i ponownie wymieszaj na drobną kruszonkę.

Uformować ciasto:

Wyłóż formę do pieczenia (22 x 22 cm) papierem pergaminowym. Wypełnić dokładnie połową ciasta i wyrównać. Wyłożyć nadzienie mandarynkowe i sok. Przykryć nadzienie pozostałym ciastem, wyrównać.

Pieczenie:

Piec ciasto w rozgrzanym do 180 stopni piekarniku przez 45 minut. Wierzch ciasta powinien być przyrumieniony i lekko popękany.

Studzenie:

Gdy ciasto jest ciepłe, wyjąć je z formy i schłodzić. Gdy ciasto ostygnie, nadzienie zgęstnieje.

Podawanie:

Posyp ciasto cukrem pudrem. Niesamowicie pyszny deser jest gotowy!

P.S. Ten przepis można wykorzystać do ciast z dowolnym nadzieniem.

