Taktyka pingwina pomoże: jak chodzić po śliskim podłożu bez upadku

Zima przynosi nie tylko radość ze śniegu, ale także zwiększone ryzyko urazowych upadków na oblodzonych ulicach i chodnikach. Złamania nadgarstka i biodra oraz inne urazy stają się bardziej powszechne, ale dzięki kilku skutecznym strategiom można zmniejszyć prawdopodobieństwo upadków.

Wideo dnia

Według Altatherapies, powinieneś chodzić w oblodzonych warunkach tak, jak robią to pingwiny. Korzystając z ich techniki, można utrzymać równowagę i uniknąć nieprzyjemnych urazów.

Przeczytaj także: Lekarz udzielił porady, jak upaść na oblodzonej drodze, aby uniknąć poważnych obrażeń

Technika pingwinów:

Trzymaj ręce po bokach, nogi lekko rozstawione i stawiaj krótkie, równe kroki. Trzymaj stopę płasko, unikając uderzenia piętą. Utrzymuj środek ciężkości bezpośrednio nad stopami. Pomoże to zachować stabilność i zmniejszy ryzyko upadku.

Eksperci zalecają zachowanie szczególnej ostrożności podczas wysiadania i wsiadania do pojazdu, ponieważ jest to moment wysokiego ryzyka. Trzymaj się samochodu dwoma lub trzema punktami kontaktu, aż obie stopy będą mocno na ziemi. Nie wysiadaj z samochodu na śliskiej powierzchni wraz ze swoimi rzeczami. Możesz je zabrać później, gdy będziesz już bezpieczny.

Przeczytaj także: Jak smarować podeszwy butów zimowych na zimę, aby uniknąć upadku na lodzie

Eksperci udzielili również porad dotyczących upadku na śliskiej nawierzchni:

Jeśli się poślizgniesz, postaraj się natychmiast usiąść, aby zmniejszyć wysokość upadku. Jednocześnie unikaj upadku na plecy - może to prowadzić do poważnych obrażeń głowy i kręgosłupa. Jeśli czujesz, że upadasz twarzą do przodu, spróbuj się przegrupować, podciągając kolana do brzucha i przyciskając brodę do klatki piersiowej.

Jeśli upadniesz na bok, podciągnij ramię pod siebie, tak aby uderzenie spadło na górną część przedramienia - zamortyzuje to uderzenie.

Jeśli upadniesz do przodu, spróbuj się zgrupować, zegnij jedną z rąk tak, aby upaść na ramię i przewróć się na bok.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!