Pomoc w uspokojeniu się i poprawie snu: pokarmy spożywane w stanach lękowych

Trudno jest zasnąć w chłodne dni, zwłaszcza jeśli w mieszkaniu jest zimno. Eksperci zalecają spożywanie przed snem pokarmów, które rozgrzewają organizm i poprawiają jakość snu.

Jednym z takich pokarmów jest cynamon. Ma on właściwości termogeniczne, które zwiększają temperaturę ciała. Jeśli dodasz cynamon do mleka, napój nie tylko Cię rozgrzeje, ale także pomoże Ci się zrelaksować i zasnąć. Zostało to zgłoszone przez TSN.

Innym produktem, który pomaga utrzymać ciepło i senność jest owies. Otręby owsiane i błonnik są powoli trawione, co pomaga uwolnić energię i zwiększyć temperaturę ciała. Ponadto owies zawiera melatoninę, która reguluje sen.

Orzechy są również dobrym źródłem melatoniny. Zawierają również inne składniki odżywcze sprzyjające zasypianiu, takie jak magnez, który pomaga się zrelaksować.

Banany zawierają witaminę B i magnez, które pomagają regulować temperaturę ciała. Magnez pomaga również rozluźnić mięśnie.

Imbir to kolejny produkt spożywczy, który pomaga utrzymać ciepło i senność. Ma właściwości rozszerzające naczynia krwionośne, co pomaga podnieść temperaturę ciała i poprawić krążenie krwi.

Marchew zawiera alfa-karoten, który wspomaga produkcję melatoniny.

Ważne jest, aby pamiętać, że nie należy jeść owoców i warzyw, które zawierają dużo wody przed pójściem spać. Mogą one wychładzać organizm i powodować bezsenność.

