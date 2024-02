Narażasz się na niebezpieczeństwo: dlaczego nie należy wycierać naczyń ręcznikiem

Czyste naczynia to gwarancja zdrowia. Jednak nawet dobrze umyte talerze i kubki mogą być niebezpieczne, jeśli masz zwyczaj wycierania ich ręcznikami kuchennymi po umyciu.

Według Better Homes & Gardens, ręczniki mogą zawierać bakterie, które mogą pozostać na wycieranych naczyniach. "Mokre ręczniki są korzystną pożywką dla bakterii. Jeśli ręczniki nie są odpowiednio suszone, mogą stać się źródłem infekcji" - twierdzą eksperci.

Szczególnie niebezpieczne jest używanie tego samego ręcznika do suszenia naczyń i wycierania rąk.

Najlepszym sposobem suszenia naczyń jest użycie specjalnej suszarki. Od czasu do czasu należy ją jednak umyć, zdezynfekować i wysuszyć. Dotyczy to zwłaszcza tacki ociekowej, do której ściekają krople wody z umytych naczyń.

Jeśli nie masz takiej suszarki, susz naczynia na dobrze wypranych i wyprasowanych ręcznikach. Rozłóż je na blacie i połóż na nich umyte kubki, talerze itp. Nie używaj tego ręcznika ponownie, ale włóż go do pralki zaraz po odłożeniu naczyń.

Suszenie naczyń ręcznikiem może być bezpieczne, jeśli jest wykonywane prawidłowo. Należy jednak pamiętać o ryzyku związanym z bakteriami i zanieczyszczeniem krzyżowym. Jeśli obawiasz się o bezpieczeństwo, możesz użyć suszarki do naczyń lub pozostawić naczynia do wyschnięcia na powietrzu.

