Dlaczego szczoteczki do zębów mają różne kolory włosia?

Kiedy kupujesz nową szczoteczkę do zębów, prawdopodobnie nie zastanawiasz się nad tym, dlaczego niektóre szczoteczki są białe, a inne kolorowe. Jak się jednak okazuje, kolorowe części na szczoteczce do zębów mają swój cel.

Głównym powodem, dla którego szczoteczki do zębów mają kolorowe części, jest pomoc w nakładaniu odpowiedniej ilości pasty do zębów. Zazwyczaj ludzie nakładają zbyt dużo pasty na szczoteczkę, co może być szkodliwe dla zdrowia zębów, pisze SantePlusMag.

Kolorowe części na szczoteczce do zębów dają wskazówki dotyczące rozprowadzania pasty do zębów. Zazwyczaj kolorowe części znajdują się na włosiu pośrodku główki szczoteczki. Oznacza to, że wystarczy nałożyć pastę do zębów tylko do tego poziomu, aby umyć zęby.

Ponadto, kolorowe części mogą pomóc określić, kiedy nadszedł czas na wymianę szczoteczki do zębów. Jeśli włosie zużyło się do kolorowych części, oznacza to, że szczoteczka nie jest już skuteczna i należy ją wymienić.

Jak często należy wymieniać szczoteczkę do zębów?

Eksperci zalecają wymianę szczoteczki do zębów co trzy do czterech miesięcy, a nawet wcześniej, jeśli włosie jest zużyte. Jednak w przypadku dzieci szczoteczkę należy wymieniać częściej, mniej więcej co dwa miesiące.

Ponadto szczoteczkę do zębów należy wymieniać w przypadku przeziębienia, grypy lub jakiejkolwiek innej infekcji jamy ustnej. Pomoże to zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji.

Szczotkuj język

Oprócz szczotkowania zębów ważne jest również szczotkowanie języka. Pomoże to usunąć resztki jedzenia i bakterie, które mogą prowadzić do nieświeżego oddechu, próchnicy zębów i chorób przyzębia.

Aby wyszczotkować język, użyj szczoteczki zanurzonej w niewielkiej ilości pasty do zębów i wykonuj ruchy tam i z powrotem.

