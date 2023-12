Dlaczego suszone śliwki są zalecane dla kobiet powyżej 55 roku życia: przydatne wskazówki

Amerykańscy naukowcy odkryli, że regularne spożywanie suszonych śliwek może pomóc kobietom w wieku od 55 do 75 lat w zapobieganiu osteoporozie, czyli utracie masy kostnej.

Badanie zostało przeprowadzone na University of Pennsylvania, donosi RadioTrack. Wzięły w nim udział 183 kobiety po menopauzie. Kobiety podzielono na trzy grupy: pierwsze dwie spożywały 50 i 100 g suszonych śliwek dziennie, a trzecia grupa w ogóle nie jadła suszonych owoców.

Po 12 miesiącach eksperymentu naukowcy odkryli, że kobiety, które jadły suszone śliwki, miały zmniejszone procesy oksydacyjne i zapalne we krwi. Doprowadziło to do spowolnienia utraty masy kostnej.

Śliwki zawierają wiele witamin i minerałów, a także specjalne związki roślinne, takie jak polifenole i kwasy fenolowe. Substancje te zapobiegają produkcji cząsteczek cytokin, które niszczą materiał kostny.

Tak więc spożywanie suszonych śliwek może być korzystne dla kobiet po menopauzie, które chcą zapobiegać osteoporozie.

Uwaga: Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie zawiera żadnych porad medycznych. W przypadku leków, diagnoz i innych porad medycznych należy skonsultować się z lekarzem.

