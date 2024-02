Z reguły zamrażarka służy do przechowywania żywności w celu wydłużenia okresu przydatności do spożycia. Warto jednak poszukać w niej miejsca także dla niektórych rodzajów odzieży.

Wideo dnia

Według ekspertów z Southern Living, zamrażanie ubrań może pomóc zabić jaja moli, które nie są niszczone przez pranie.

Wcześniej pisaliśmy: Jak czyścić dżinsy, aby się nie skurczyły ani nie straciły koloru: proste wskazówki

"Podczas gdy kulki na mole powinny wystarczyć, aby utrzymać owady z dala od szafy, zamrażarka jest rozwiązaniem, jeśli znajdziesz swój ulubiony sweter z małymi dziurami" - czytamy w raporcie.

Okazuje się, że to nie sama ćma zagraża wełnianym przedmiotom, ale raczej jej larwy. Dlatego zamrażanie może zneutralizować szkodniki, które gryzą dziury w ubraniach. Po zamrożeniu (co najmniej 72 godziny) ubrania należy prać w temperaturze wskazanej na metce.

Eksperci podkreślili: "Chociaż pranie ubrań w gorącej wodzie jest najprostszym rozwiązaniem, większość ubrań zaatakowanych przez larwy moli, takich jak wełna, kaszmir i jedwab, nie nadaje się do normalnego prania, i tu właśnie z pomocą przychodzi głębokie mrożenie. Nagła zmiana temperatury, z ciepłej na zimną, zabija szkodniki i jest najbardziej opłacalną alternatywą dla ich eliminacji".

Eksperci twierdzą, że przed włożeniem ubrań do szafy należy przetrzeć wszystkie półki roztworem octu. Następnie ubrania, najlepiej wyprane i wyprasowane, można ułożyć w szafie. Pomiędzy ubraniami należy umieścić środek odstraszający mole.

Kolejną zaletą zamrażania swetrów jest to, że niskie temperatury zbliżają włókna swetra do siebie, co pomaga zapobiegać zrzucaniu i kurczeniu się, szczególnie w przypadku kaszmiru i wełny.

Wcześniej eksperci wyjaśnili, dlaczego warto zamrażać nylonowe pończochy i dżinsy.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!