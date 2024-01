Dlaczego psy ścigają samochody?

Bieganie za pędzącym pojazdem może wydawać się złym pomysłem dla ludzi, ale z punktu widzenia psa sytuacja wygląda inaczej. Jest to jednak nie tylko męczące i nieprzyjemne, ale także naprawdę niebezpieczne.

Zanim zaczniesz trenować swojego psa, aby przestał gonić samochody, ważne jest, aby zrozumieć, co powoduje takie zachowanie. Pisze o tym Mental Floss.

"Pościg jest instynktownym zachowaniem psów" - powiedziała profesjonalna treserka psów Samantha Mountain. Według niej zwierzę nie próbuje źle się zachowywać, ale po prostu robi to, do czego psy są naturalnie skłonne.

Pies, który goni psa, ma tak zwany "instynkt drapieżnika". Istnieją etapy, które definiują ten instynkt: widzieć, orientować się, śledzić, ścigać, chwytać i zabijać.

Coś poruszającego się obok psa z dużą prędkością wyzwala instynkt drapieżnika. Ale nawet jeśli Twój pupil zatrzyma się w pościgu i nie spróbuje ugryźć lub zabić nadjeżdżającego samochodu, nadal ważne jest, aby zdusić to zachowanie w zarodku.

Każdy pies może mieć wysoki instynkt drapieżnika, ale niektóre są bardziej podatne na pogoń niż inne.

Jak odzwyczaić psa od gonienia samochodów? Istnieją pewne metody szkoleniowe, które mogą pomóc ograniczyć to niebezpieczne zachowanie. Zanim jednak rozpoczniesz szkolenie, upewnij się, że Twój pies ma wystarczająco dużo ruchu.

"Pies, który nie zaspokaja swoich codziennych potrzeb ruchowych, może mieć dodatkową energię do spalenia, więc może gonić samochody" - mówi Mountain.

Na początek trzymaj się z dala od ruchliwych ulic i trzymaj się spokojnych miejsc z mniejszą liczbą rozpraszaczy.

Ważne jest, aby podczas spaceru trzymać psa na smyczy i trzymać się metod pozytywnego wzmocnienia, takich jak pochwały i smakołyki - karanie może na chwilę stłumić zachowanie, ale zwiększa prawdopodobieństwo, że pies będzie nadal gonił samochody na dłuższą metę.

Używaj metod szkoleniowych, które dają ci kontrolę potrzebną do szybkiego powstrzymania popędów psa. Najważniejszym celem powinna być kontrola impulsów. Wypróbuj przywołanie. Jeśli dasz sygnał, gdy tylko pies zostanie wystawiony na działanie bodźca, takiego jak samochód, który chce gonić, wróci do ciebie zamiast biec za samochodem.

Możesz także spróbować użyć sygnałów słownych "zostaw to" i "patrz na mnie". Używając komendy "zostaw to", oczekujesz, że pies zostawi to, co przykuło jego uwagę i wróci do ciebie; używając komendy "patrz na mnie", każesz psu patrzeć na ciebie i natychmiast do ciebie wrócić.

Jeśli zauważysz, że Twój pupil nie reaguje dobrze na szkolenie, skonsultuj się ze specjalistą. Dzięki starannemu szkoleniu i zarządzaniu zachowaniem można uniknąć stresu i niepokoju spowodowanego przez psa, który uwielbia gonić rowery i samochody.

