Dlaczego po jedzeniu masz ochotę na słodycze. Nie popełniaj tego błędu

To dość popularne pytanie, ponieważ wiele osób cierpi z powodu chęci "doprawienia" głównego posiłku czymś słodkim. Czy kiedykolwiek miałeś takie pragnienie, hmm?

Ale pamiętasz, prawda? Słodycze po posiłku, tj. deser na trzecie danie, to najgorsza rzecz, jaką możesz zrobić dla swojego ciała. Jedzenie, które wybrałeś, przygotowałeś/zamówiłeś, na które wydałeś pieniądze, emocje i czas, nie zostanie w tym przypadku strawione, a Twoje ciało tylko ucierpi na takim posiłku.

Jakie mogą być przyczyny ochoty na słodycze po pozornie satysfakcjonującym posiłku? Przeanalizujmy:

1. Odwodnienie. Albo nie wypiłeś wystarczająco dużo przed posiłkiem i twoje ciało było odwodnione, gdy zacząłeś jeść, albo jedzenie było suche, zbyt słone lub zawierało wysokie stężenie białka/tłuszczu. We wszystkich tych przypadkach woda z organizmu jest wysyłana do jamy jelitowej i do wydzielin trawiennych w celu rozcieńczenia soków trawiennych. W tym przypadku suche, słone i wysokobiałkowe pokarmy są narażone na bardziej płynny sok żołądkowy, a sok trzustkowy i żółć są narażone na jelita. Gdy woda z organizmu jest wysyłana do jelit, komórki odczuwają pragnienie i wysyłają sygnał do mózgu. A my zniekształcająco postrzegamy pragnienie jako pragnienie słodyczy.

Pij dużo płynów alkalizujących przez cały dzień i pół godziny przed każdym posiłkiem.

2. Niskie stężenie soku żołądkowego (niska kwasowość, wczesne śniadanie, zbyt późna kolacja) na tle obfitego posiłku. Oczywiste jest, że jedzenie "stoi" w żołądku i chcemy czegoś kwaśnego, aby poprawić trawienie w żołądku. Ale często mózg pobiera słodkie i kwaśno-słodkie owoce z "pamięci jedzenia".

Jeśli Twój żołądek jest spowolniony, nie masz wystarczającej ilości kwasu solnego lub jesz niezsynchronizowane z rytmami biologicznymi, przed posiłkami spożywaj kwaśne soki, wodę z cytryną i kwaśne owoce. Nie najzdrowsze, ale nadal istotne - 50 g wina podnosi poziom kwasu solnego, a trawienie będzie bardziej aktywne. Ku uciesze miłośników, ale nie przesadzaj)).

Dodaj do jedzenia sok z cytryny, ocet jabłkowy, kwaśne jagody, granat, sok grejpfrutowy. A potem już nigdy nie będziesz chciał deseru!

Następnym razem zaskocz kelnera, podając deser jako pierwszy.