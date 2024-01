W zimnych porach roku w pomieszczeniach mieszkalnych często jest zimno. Aby się ogrzać, niektórzy używają klimatyzatora w trybie ogrzewania. Ale czy jest to bezpieczne?

Eksperci twierdzą, że tak, ale z pewnymi ograniczeniami. Pisze o tym Vikna.

Starsze modele klimatyzatorów zostały zaprojektowane wyłącznie do chłodzenia powietrza latem. Ale nowoczesne systemy split mogą być również używane do ogrzewania. Najważniejsze jest przestrzeganie zaleceń producenta.

Z reguły klimatyzator może być używany do ogrzewania, jeśli temperatura powietrza za oknem wynosi co najmniej -5 stopni. Właściciele klimatyzatorów inwerterowych mogą używać sprzętu do ogrzewania w temperaturach do -15 stopni.

Jednak nawet jeśli klimatyzator może być używany do ogrzewania zimą, nie należy tego robić przez cały czas. Może to prowadzić do przedwczesnego zużycia.

Klimatyzator najlepiej nadaje się do tymczasowego ogrzewania pomieszczenia, na przykład gdy wracasz do domu wieczorem i chcesz się szybko ogrzać.

