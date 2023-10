Dlaczego niektórzy ludzie umierają we śnie - wyjaśnienie naukowców

Ludzkość od wieków martwi się śmiercią. To normalne, że ludzie myślą o śmierci, zwłaszcza jeśli chodzi o to, jak może do niej dojść. Niektórzy ludzie mogą martwić się śmiercią we śnie, ale na szczęście, o ile nie cierpisz na określony stan chorobowy, prawdopodobieństwo, że tak się stanie, jest stosunkowo niskie.

Istnieje kilka powodów, dla których ktoś może umrzeć we śnie, ale zazwyczaj koncentrują się one na naszych trzech najważniejszych narządach: sercu, płucach lub mózgu. Według Newsweeka, kiedy śpimy, jest mniej prawdopodobne, że będziemy w stanie reagować na sygnały, które mogą wskazywać, że coś jest nie tak z tymi organami.

Serce.

Najczęstsza przyczyna śmierci podczas snu jest związana z sercem. Według Sumita Chagi, dyrektora medycznego Centrum Rytmu Serca Cedars-Sinai, nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest odpowiedzialne za 90 procent nagłych i niespodziewanych zgonów podczas snu. Do osób o wysokim ryzyku wystąpienia NZK należą osoby z chorobą wieńcową, powiększonym sercem lub nieregularnym biciem serca.

NZK ma miejsce, gdy serce nagle przestaje bić, co z kolei odcina dopływ krwi do głównych narządów i może prowadzić do śmierci bez natychmiastowego leczenia.

Drogi oddechowe

Obturacyjny bezdech senny (OSA) może również odgrywać rolę w śmierci podczas snu. Osoby z OSA są ponad 2,5 razy bardziej narażone na nagłą śmierć sercową między godziną 12:00 a 6:00 niż osoby bez obturacyjnego bezdechu sennego. OSA obejmuje zwężenie mięśni w drogach oddechowych i krótkotrwałą niewydolność oddechową. Prowadzi to do braku tlenu, co z kolei zwiększa częstość akcji serca i ciśnienie krwi, co według dr Chag zwiększa ryzyko NZK.

Mózg.

Padaczka jest powszechną chorobą mózgu, w której ludzie doświadczają nawracających napadów. W przypadku osób, których napadów nie można w pełni kontrolować za pomocą leków, nagłe niespodziewane zgony w padaczce (SUDEP) są główną przyczyną śmierci. Chociaż przyczyny SUDEP nie są do końca jasne, często zdarza się ona w nocy, a niektóre badania sugerują, że sen może zwiększać ryzyko jej wystąpienia.

Udar mózgu może być również przyczyną nagłej śmierci w nocy. Około 25 procent udarów występuje podczas snu, a stany takie jak obturacyjny bezdech senny mogą również zwiększać ryzyko. Występują one, gdy skrzep krwi lub pęknięcie naczynia krwionośnego uniemożliwia dotarcie krwi do mózgu. Bez dopływu tlenu komórki mózgowe umierają, a części ciała, na które wpływają obszary kontrolne mózgu, nie mogą już prawidłowo funkcjonować, co ostatecznie może być śmiertelne.

Jak można zarządzać ryzykiem?

Osobom cierpiącym na schorzenia, które mogą zwiększać ryzyko śmierci podczas snu, zaleca się rozmowę z lekarzem, który może wziąć pod uwagę takie czynniki, jak styl życia i historia rodziny. Dla wszystkich innych, Chag mówi, że ryzyko nagłej śmierci jest stosunkowo niskie.

Aby zmniejszyć to ryzyko, lekarze zalecają ścisłe monitorowanie stanu zdrowia, wystarczającą ilość snu i ćwiczeń oraz zdrową dietę.

