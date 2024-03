Dlaczego cebula powoduje, że płaczemy: co mówi nauka

Na pierwszy rzut oka cebula wydaje się nieszkodliwym warzywem. Jednak gdy go przetniemy, pojawiają się łzy, pieczenie w oczach i katar. To nie tylko reakcja emocjonalna, ale wynik ataku chemicznego, którego cebula używa do obrony.

W 2010 roku chemik Eric Block wyjaśnił, że cebula wykorzystuje środki chemiczne, aby bronić się przed zwierzętami, które mogłyby ją zjeść. Kiedy kroimy cebulę, jej komórki ulegają uszkodzeniu, co uruchamia kaskadę reakcji chemicznych.

Jak cebula doprowadza nas do płaczu:

Aminokwas: Aminokwas S-1-propenylo-L-cysteina sulfotlenek jest uwalniany z uszkodzonych komórek.

Reakcja z wodą: Aminokwas ten reaguje z wodą i enzymami, tworząc kwas 1-propenylosulfenowy.

S-tlenek propanetialu: Kwas 1-propenylosulfenowy rozkłada się do gazowego S-tlenku propanetialu.

Kwas siarkowy: S-tlenek propanetialu reaguje z wodą, tworząc kwas siarkowy. Kwas siarkowy podrażnia rogówkę, co powoduje odruchowe łzawienie.

Jak pokroić cebulę bez łez

Profesor Block, znany chemik, odkrywa tajemnicę rozpuszczalności substancji chemicznej odpowiedzialnej za nasze łzy. Cząsteczka ta bardzo szybko przechodzi w fazę gazową, łatwo rozpuszcza się w wodzie i znana jest ze swojej zdolności wywoływania łez. Jeśli więc chcesz uniknąć tego efektu, Blok zaleca kilka prostych wskazówek.

Najpierw ostudź cebulę przed pokrojeniem, pomoże to zmniejszyć jej „lotność". Alternatywnie, skutecznym sposobem może być również użycie okapu kuchennego do usuwania pary lub siekanie cebuli pod wodą.

Chociaż istnieją bardziej pomysłowe metody, takie jak krojenie cebuli pod wodą lub zapałką w zębach, niestety nie działają one zbyt dobrze.

