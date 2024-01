Dlaczego koty wariują na deszczu lub śpią przez cały czas: proste wyjaśnienie

Deszczowe dni mogą być jednymi z najtrudniejszych dla właścicieli kotów. Ich koci przyjaciele mogą zachowywać się nietypowo, stając się nadpobudliwymi, chowając się lub wykazując inne dziwne objawy behawioralne.

Wideo dnia

Eksperci odkryli, że istnieje kilka powodów, dla których koty reagują w ten sposób na deszcz. Według AskMyCats, deszcz może wzmacniać naturalne instynkty łowieckie kotów. Podczas deszczu małe zwierzęta, takie jak myszy i ptaki, często wychodzą ze swoich kryjówek, co może prowadzić do tego, że koty stają się bardziej aktywne i podekscytowane.

Przeczytaj także: Czy można kastrować ciężarną kotkę: co mówią weterynarze

Po drugie, deszcz może wpływać na zmysły kota. Zmiana ciśnienia atmosferycznego i dźwięk kropel deszczu spadających na dach mogą być stresujące dla niektórych kotów.

Po trzecie, deszcz może wywoływać u kotów niepokój. Nieznany dźwięk i zapach deszczu może sprawić, że kot poczuje się niebezpiecznie lub niepewnie, co może prowadzić do pobudzenia lub chowania się.

Inną teorią jest to, że deszcz może być po prostu irytujący dla kotów. Nieznany dźwięk i zapach deszczu może być dla niektórych kotów zbyt silny. Może to prowadzić do prób ukrycia się lub odwrotnie, pozostania w łóżku.

Niezależnie od przyczyny, właściciele kotów mogą pomóc im radzić sobie z deszczem, zapewniając im bezpieczne i wygodne miejsce w domu. Ważne jest również, aby zapewnić im dużo ruchu, aby się nie nudziły i nie były niespokojne.

Czy koty potrafią przewidywać pogodę

Eksperci uważają, że koty reagują na możliwe zmiany pogody, ponieważ mają bardziej wyostrzone zmysły. Spadek ciśnienia atmosferycznego przed deszczem jest odczuwany przez ich ucho wewnętrzne. Wysoka wrażliwość kota na zapachy i dźwięki pomaga mu usłyszeć burzę oddaloną o wiele kilometrów lub metaliczny zapach błyskawicy.

Wcześniej eksperci wymienili rzeczy, których koty nienawidzą, więc właściciele futrzaków powinni o nich wiedzieć, aby nie drażnić swoich zwierząt.

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości o wojnie i wydarzeniach na Ukrainie, zasubskrybuj nasz kanał Telegram!