Dlaczego koty mogą gryźć swoich właścicieli i co to oznacza?

Wszyscy wiemy, jak słodkie i puszyste są koty. Są takie miłe do głaskania, przytulania i ściskania! Ale czasami te słodkie stworzenia mogą nagle ugryźć. Dlaczego tak się dzieje?

Pamiętaj, że każdy kot jest indywidualnością. To, co działa na jednego, może nie działać na innego. Dlatego ważne jest, aby znaleźć podejście do swojego futrzanego przyjaciela, pisze RadioTrek.

Przyczyn może być kilka:

Niewystarczająca socjalizacja. Jeśli kociak nie komunikował się z ludźmi w młodym wieku, może po prostu nie wiedzieć, jak zachowywać się prawidłowo.

Strach lub ból. Kot może ugryźć, jeśli odczuwa ból lub czegoś się boi.

Stres. Zaburzenia hormonalne, zmiana otoczenia, przeprowadzka - wszystko to może powodować stres, a tym samym agresję.

Co zrobić, gdy kot cię ugryzie?

Nie krzycz ani nie karć zwierzęcia. To tylko pogorszy sytuację.

Opatrzyć ranę środkiem antyseptycznym.

Skonsultuj się zweterynarzem, jeśli rana jest głęboka lub jeśli kot ugryzł Cię w rękę.

Jak powstrzymać kota przed gryzieniem?

Socjalizuj kociaka od najmłodszych lat.

Nie pozwalaj mu gryźć podczas zabawy.

Naucz kota dawać znać, gdy coś mu się nie podoba.

Skonsultuj się zpsychologiem dla zwierząt, jeśli nie możesz sam poradzić sobie z problemem.

