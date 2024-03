Dlaczego pokusy są tak atrakcyjne i czy można się im oprzeć?

BLOG

Pokusa jest manipulacją woli. Pokusa jest rodzajem zniekształcenia woli pod wpływem bodźca. Bodziec ten zyskuje moc, ponieważ istnieje pewna potrzeba, na którą jednak dana osoba nie może wyrazić pełnej wewnętrznej zgody.

Jeśli jesteśmy kuszeni, oznacza to, że mamy jakąś niezaspokojoną potrzebę. To nie jest wymówka. Ale jest to wybór. Kiedy wola zawodzi, ponieważ potrzeba jest głęboka.

Na przykład: rezygnujesz ze słodyczy i na początku lepiej jest nie kusić siebie, nie testować swojej woli, to znaczy nie kupować słodyczy w domu i nie siadać w pobliżu wazonu ze słodyczami. Po pewnym czasie nawyk jedzenia słodyczy zniknie, a wtedy będziesz bardzo selektywny i uważny na to, co jesz ze słodyczy iw jakiej ilości. Ponieważ będziesz myśleć o pracy, którą włożyłeś w utratę wagi, o zdrowiu i krzywdzie.

Kiedy zarządzasz swoimi nawykami, możesz wybierać. Kiedy jesteś świadoma swoich niezaspokojonych potrzeb, możesz je zaspokoić w inny sposób.

A to wszystko jest pracą nad sobą. Im lepiej znasz siebie, tym bardziej jesteś ostrożny i troskliwy wobec siebie, a w konsekwencji wobec swoich bliskich, i tym bardziej jesteś odporny na pokusy.